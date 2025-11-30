FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Anadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanı: Değeri 4 milyar dolar!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki altın madeni sahasında heyecan yaratan bir tespit yapıldı. Rezerv sahalarında yürütülen çalışmalarda 927 bin ons altın potansiyeli tespit edildi. Yaklaşık 30 tona karşılık gelen bu altın potansiyelinin 4 milyar dolar değerinde olduğu değerlendiriliyor.

Anadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanı: Değeri 4 milyar dolar!
Hazar Gönüllü

Vatandaşın yakın takibinde olan altın fiyatları gündemdeki yerini korurken altınla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ahlatcı Holding’in madencilik alanındaki yatırımlarını yürüten Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 1968,67 hektarlık rezerv sahalarında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir tespite ulaştı. Söz konusu potansiyelin detayları ve saha çalışmaları, 25 Kasım 2025 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN POTANSİYELİ

Buna göre Sarıkaya'daki rezerv alanlarında yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli olduğu öngörülüyor. Söz konusu altın rezervinin bugünkü değeri yaklaşık 4 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Yatırım maliyetlerini düşürmek amacıyla şirketin cevheri maden sahasına yakın bir tesiste işleyeceği belirtildi.

Anadolu daki ilimizde büyük altın heyecanı: Değeri 4 milyar dolar! 1

Mitus Proje A.Ş. tarafından, sahadaki jeolojik yapıyı detaylı yüzey haritalama, doğrultu ve eğim ölçümleri ile toplam 56 sondaj verisi kullanılarak hazırlanan raporda detaylar yer aldı. Saha modellemesi sonucu ortalama 0,70 gram/ton altın içeriğine ve 2,70 g/cm3 ortalama yoğunluğa sahip yaklaşık 41,181 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi.

Anadolu daki ilimizde büyük altın heyecanı: Değeri 4 milyar dolar! 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli esnaf kredileri için düzenlemeHalk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli esnaf kredileri için düzenleme
'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti''Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.762,77
5.763,55
% 1.55
23:59
Ons Altın / TL
179.215,07
179.301,29
% 1.55
23:59
Ons Altın / USD
4.217,39
4.217,96
% 1.39
23:59
Çeyrek Altın
9.220,44
9.423,41
% 1.55
23:59
Yarım Altın
18.383,24
18.846,81
% 1.55
23:59
Ziynet Altın
36.881,74
37.578,35
% 1.55
23:59
Cumhuriyet Altını
38.664,00
39.243,00
% 0.67
12:59
Anahtar Kelimeler:
Yozgat Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.