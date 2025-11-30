Anadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanı: Değeri 4 milyar dolar!

Vatandaşın yakın takibinde olan altın fiyatları gündemdeki yerini korurken altınla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ahlatcı Holding’in madencilik alanındaki yatırımlarını yürüten Ahlatcı Altın İşletmeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde sahip olduğu 1968,67 hektarlık rezerv sahalarında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir tespite ulaştı. Söz konusu potansiyelin detayları ve saha çalışmaları, 25 Kasım 2025 tarihli KAP açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

4 MİLYAR DOLARLIK ALTIN POTANSİYELİ

Buna göre Sarıkaya'daki rezerv alanlarında yaklaşık 927 bin ons altın potansiyeli olduğu öngörülüyor. Söz konusu altın rezervinin bugünkü değeri yaklaşık 4 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Yatırım maliyetlerini düşürmek amacıyla şirketin cevheri maden sahasına yakın bir tesiste işleyeceği belirtildi.

Mitus Proje A.Ş. tarafından, sahadaki jeolojik yapıyı detaylı yüzey haritalama, doğrultu ve eğim ölçümleri ile toplam 56 sondaj verisi kullanılarak hazırlanan raporda detaylar yer aldı. Saha modellemesi sonucu ortalama 0,70 gram/ton altın içeriğine ve 2,70 g/cm3 ortalama yoğunluğa sahip yaklaşık 41,181 milyon ton potansiyel cevher tespit edildi.