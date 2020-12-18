Anadolu Hayat BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Önemli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik sistemi emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olmayı sağlıyor. Fakat herkes bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı tercih etmeyebiliyor. Siz de Anadolu Hayat bireysel emeklilik sistemine kayıt olduysanız ve kaydınızı iptal ederek yatırdığınız bedelin size geri ödenmesini istiyorsanız, belirttiğimiz yöntemleri kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Anadolu Hayat BES cayma hakları ve iptal yöntemleri...
Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?
Anadolu Hayat bireysel emeklilik iptali için kullanabileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Bunlardan size uygun olanı tercih ederek iptal başvurusunda bulunabilirsiniz.
Telefon ile Anadolu Hayat BES Cayma Nasıl Yapılır?
Anadolu Hayat bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz seçeneklerden biri müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır.
- Bunun için Anadolu Hayat emeklilik müşteri hizmetleri numarası olan 0850 724 55 00'ı aramanız gerekir.
- Bu numarayı aradığınızda T.C. kimlik numaranız veya müşteri numaranız istenebilir. Bu nedenle bu bilgileri hazır tutmanızda fayda vardır. Anadolu Hayat BES numarası ile de işlem gerçekleştirebilirsiniz ancak T.C. kimlik numaranızı ya da müşteri numaranızı belirttiğinizde de bu numaraya rahatlıkla ulaşılabilecektir.
- Müşteri temsilcisine bağlandığınızda bireysel emeklilik iptal talebinizin olduğunu iletirseniz gerekli işlemler yapılacaktır.
Ayrıca telefonunuza Anadolu Hayat Emeklilik mobil uygulamasını indirerek de iptal talebinde bulunabilirsiniz.
İnternet Üzerinden Anadolu Hayat BES Cayma Nasıl Yapılır?
Günümüzde birçok işlem online olarak da yapılabiliyor. Anadolu Hayat BES iptal işlemi için de böyle bir seçeneğiniz mevcut.
Online İşlemler İle Cayma Talebi Oluşturma
- Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayarak Anadolu Hayat online işlemler menüsüne gidip hesabınıza giriş yapmalısınız.
- Eğer bir hesabınız yoksa "Şifre oluştur" diyerek ilgili bilgileri girmeli ve bir şifre edinmelisiniz.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra da BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.
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Anadolu Hayat Emeklilik Asistan Yardımı İle Cayma İşlemi
Anadolu Hayat Emeklilik'in web sitesinde yer alan asistan yardımı hizmetiyle de iptal başvurunuzu iletebilirsiniz.
- Bunun için öncelikle aşağıda verdiğimiz link üzerinden web sitesine gitmelisiniz.
- Web sitesinin sağ alt kısmında bulunan "AHE Asistan" sekmesine tıklayın.
- Karşınıza çıkan iletişim kutusuna BES iptal talebinizi yazıp asistana iletebilirsiniz. Sormak istediğiniz diğer soruların cevabını da bu uygulama üzerinden alabilirsiniz.
Anadolu Hayat Emeklilik resmi web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!
İptal Formları İle Cayma İşlemi
Aşağıda paylaştığımız linke tıkladığınızda karşınıza bireysel emeklilik talep formları çıkar. Plan değişikliği formu, vefat/maluliyet bildirim formu, kişisel bilgi güncelleme formu gibi çeşitli formlardan talebinize uygun olanını doldurup Anadolu Hayat Emeklilik'e gönderebilirsiniz. Burada direkt iptal işlemine yönelik bir form bulunmamaktadır. Fakat kendiniz de iptal işlemi ile ilgili Anadolu Hayat BES numarası gibi önemli bilgilerinizi içeren bir dilekçe oluşturabilir ve bu dilekçeyi e-posta, faks ya da kargo yolu ile iletebilirsiniz.
Anadolu Hayat BES iptal talebinizi içeren dilekçeyi oluşturduğunuzda gönderim için kullanabileceğiniz iletişim bilgileri şöyledir:
- E-posta adresi: hizmet@anadoluhayat.com.tr
- Faks numarası: 0212 317 70 77
- Posta adresi: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 16 Levent/İstanbul
Anadolu Hayat bireysel emeklilik talep formlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Talep Formu Aracılığıyla Cayma İşlemi
Aşağıda paylaştığımız bağlantıyı kullanarak genel bir talep formu da oluşturabilirsiniz.
- Ürün kategorisi kısmında "Bireysel emeklilik", işlem türü kısmından da "Sonlandırma işlemleri" kısmını seçerek Anadolu Hayat BES iptal formu oluşturabilirsiniz.
- Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra mesaj kısmına da BES iptal talebinizi yazarak oluşturduğunuz formu Anadolu Hayat müşteri hizmetlerine gönderebilirsiniz.
- Daha sonra konuyla alakalı olarak tarafınıza bir dönüş sağlanacak ve iptal işlemleriniz tamamlanacaktır.
Anadolu Hayat BES iptal formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
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