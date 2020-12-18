Anadolu Hayat BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Önemli bir yatırım aracı olan bireysel emeklilik sistemi emeklilik döneminde daha iyi koşullara sahip olmayı sağlıyor. Fakat herkes bireysel emeklilik sistemine dahil olmayı tercih etmeyebiliyor. Siz de Anadolu Hayat bireysel emeklilik sistemine kayıt olduysanız ve kaydınızı iptal ederek yatırdığınız bedelin size geri ödenmesini istiyorsanız, belirttiğimiz yöntemleri kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Anadolu Hayat BES cayma hakları ve iptal yöntemleri...

Anadolu Hayat Bireysel Emeklilik Nasıl İptal Edilir?

Anadolu Hayat bireysel emeklilik iptali için kullanabileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Bunlardan size uygun olanı tercih ederek iptal başvurusunda bulunabilirsiniz.

Telefon ile Anadolu Hayat BES Cayma Nasıl Yapılır?

Anadolu Hayat bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istiyorsanız, kullanabileceğiniz seçeneklerden biri müşteri hizmetleri ile iletişim kurmaktır.

Bunun için Anadolu Hayat emeklilik müşteri hizmetleri numarası olan 0850 724 55 00'ı aramanız gerekir.

Bu numarayı aradığınızda T.C. kimlik numaranız veya müşteri numaranız istenebilir. Bu nedenle bu bilgileri hazır tutmanızda fayda vardır. Anadolu Hayat BES numarası ile de işlem gerçekleştirebilirsiniz ancak T.C. kimlik numaranızı ya da müşteri numaranızı belirttiğinizde de bu numaraya rahatlıkla ulaşılabilecektir.

Müşteri temsilcisine bağlandığınızda bireysel emeklilik iptal talebinizin olduğunu iletirseniz gerekli işlemler yapılacaktır.

Ayrıca telefonunuza Anadolu Hayat Emeklilik mobil uygulamasını indirerek de iptal talebinde bulunabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Anadolu Hayat BES Cayma Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok işlem online olarak da yapılabiliyor. Anadolu Hayat BES iptal işlemi için de böyle bir seçeneğiniz mevcut.

Online İşlemler İle Cayma Talebi Oluşturma

Bunun için aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayarak Anadolu Hayat online işlemler menüsüne gidip hesabınıza giriş yapmalısınız.

Eğer bir hesabınız yoksa "Şifre oluştur" diyerek ilgili bilgileri girmeli ve bir şifre edinmelisiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra da BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.

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