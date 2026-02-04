FİNANS

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye’nin sanayi devlerinden HES Kablo Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, Nakkaş Holding tarafından satın alındı. 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin devriyle enerji ve altyapı sektöründe dengeler değişti.

Kayseri merkezli olan ve "Anadolu Kaplanları"nın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen HES Kablo el değiştirdi. Nakkaş Holding, uzun vadeli vizyonu ve yatırım yaklaşımı doğrultusunda kablo sektöründe faaliyet gösteren HES Kablo'yu bünyesine kattı. Holdingden yapılan açıklamaya göre, Nakkaş Holding, bu satın alımla farklı sektörlerde oluşturduğu dengeli ve tamamlayıcı yapıyı daha güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında SAVES markasıyla yürüten, hidroelektrik (HES) ve güneş enerjisi (GES) projeleriyle elektrik üretimi gerçekleştiren holding, yapı malzemeleri üretiminde de Türk Ytong ile inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Anadolu nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi... 1

ENERJİ VE ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

Kurulduğu 1974 yılından bu yana üretim tecrübesi bulunan HES Kablo, enerji ve endüstriyel kablo üretimindeki yapısıyla holdingin sektörlerarası uyum yaklaşımını tamamlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, HES Kablo'nun gruba katılmasının, enerji üretiminden altyapıya uzanan yaklaşımlarının önemli bir tamamlayıcısı olduğunu belirtti.

Hinginar, "HES Kablo'nun üretim gücüyle desteklenen bu yapı, holdingimizin sürdürülebilir büyüme anlayışını somutlaştıran bir adım niteliğinde. Bu adımla Nakkaş Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda oluşturduğu yapıyı daha da sağlamlaştırırken, sanayi, enerji ve altyapı alanlarında yaratılan katma değerle ülke ekonomisine daha yüksek katkı sağlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye kablo
