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Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutan sergi! 350 eserlik seçki ziyarete açıldı

18.11.2023 12:41 | Son Güncelleme:
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Yıldız Holding’in her yıl Kasım ayında kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl, Cumhuriyetin 100. yılı coşkusu damga vurdu. Gün boyu gerçekleştirilen toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra şirket bu sene, arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

Anadolu'nun köklü tarihine ışık tutan sergi! 350 eserlik seçki ziyarete açıldı

Yıldız Holding çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu damga vurdu. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı.

Çalışanların bir yıl boyunca hayata geçirdikleri gönüllülük ve toplumsal fayda faaliyetlerini hep birlikte kutladıkları Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde, gün boyunca ileri dönüşüm, atıksız mutfak gibi sürdürülebilirlik temalı pek çok farklı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılına atıfla kolektif bir sanat çalışması da yapıldı. Düzenlenen kermesten elde edilen gelirse LÖSEV’e bağışlandı.

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ANADOLU MEDNİYETLERİ ESERLERİNDEN SERGİ

Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde yeni bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan şirket, bu yıl da Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan özel bir serginin açılışını İstanbul Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı.

M.Ö. 3500’den 19. yüzyıla kadar uzanan tarihsel süreçten günümüze ulaşmış testiler, kaseler, mühürler, figürinler ve daha pek çok eserin yer aldığı sergi Tunç - Demir çağı, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin yanı sıra İslami Dönemler ile Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılına kadar tarihlenen eserleri de kapsıyor. Sergide ayrıca geleneksel İslam sanatında önemli bir yer tutan ve şifalı olduğuna inanılan ‘Vekf’lerin yanı sıra; İran’ın güneybatısında dağlık bir bölge olan Luristan’a özgü sandık mezarlarda bulunan bıçaklar, kamalar, iğneler ve standartlar ile “Gözyaşı Şişesi” olarak bilinen “Unguentariumlar” da görülebilecek.

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“İNSANLIK TARİHİNİN AYAK İZİ OLAN BU ESERLER ORTAK HAFIZAMIZA IŞIK TUTUYOR

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlarken, bu 100 yıllık sürecin 80 yılında Ülker Ailesi olarak ülkemize hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, “Anadolu, tarih boyunca birçok büyük medeniyetin doğduğu ve zamanın kılavuzluğunda insanlığın hikayesinin yazıldığı bir coğrafyadır. Bizlere miras kalan bu zengin tarih, aynı zamanda bugünümüzü anlamamıza ve geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eder” ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding’in tüm faaliyetlerinde insanı merkeze aldığını söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü şöyle konuştu:

“Dünyanın dört bir yanından çalışanlarımız, topluma örnek teşkil eden sorumluluk bilinci ve duyarlı yaklaşımlarıyla dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da bu anlayışla; işimizin yanı sıra topluma, ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışacağız”

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