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Anadolu Sigorta: Acil durum aracımızla sigortalılarımızın yanındayız

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Anadolu Sigorta, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, deprem bölgesinde kısa sürede 1 milyon 297 bin liralık hasar bildirimi aldıklarına işaret ederek, "Acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız” dedi.

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Anadolu Sigorta, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, deprem bölgesinde kısa sürede 1 milyon 297 bin liralık hasar bildirimi aldıklarına işaret ederek, "Acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız” dedi.
Anadolu Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Elazığ, Malatya ve civar bölgelerdeki sigortalılar için hızla çalışma başlattı.
Şu ana kadar 39 hasar dosyasıyla toplam tahmini 1 milyon 297 bin liralık hasar bildirimi aldıklarını belirten Kaplan, “İlk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip ediyoruz. 7/24 çalışan çağrı merkezimiz, acentelerimiz, online hizmet kanallarımız ve acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız. Talepleri hızla cevaplamak için çalışıyoruz” dedi.
Kaplan, deprem haberinin ardından tüm sigortalılara iletilen bilgi mesajlarıyla, çağrı merkezinden, online kanallardan ve acenteler aracılığıyla 7/24 hizmet verdiklerini ifade etti. Deprem ve diğer doğal afetlerde sigortalıların mağdur olmadan hizmet almayı sürdürmesi için hazırlanan Anadolu Sigorta Acil Durum Aracının da bölgede hizmet vermeyi sürdüreceğini söyleyen Kaplan, şu bilgileri verdi:
"Şu ana kadar 17 işyeri, 22 konut olmak üzere 39 hasar dosyası açıldı. Anadolu Sigortalılara ait bu hasarların toplam tutarının 1 milyon 297 bin TL olduğunu tahmin ediyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmalarına destek olacağız." (Fotoğraflı)

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