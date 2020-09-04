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Analistler değerlendirdi! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar altın ne kadar yükselir sorusuna cevap arıyor. AA haberine göre analistler; ağustos ayında ABD 10 yıllık tahvilleri reel getirisinin %-1 seviyesine indiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların likit ve güvenli liman olması nedeniyle altına talebi arttırdığını belirtiyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorum ve değerlendirmeleri

Analistler değerlendirdi! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorumları!

Her geçen gün altın fiyatları ile ilgili yeni bir konu gündeme geliyor ve hareketlilik devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar arasında altın ne kadar yükselir sorusu ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Özellikle altın fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ons altın fiyatı, ağustos ayında tarihi düşük seviyeye gelen reel tahvil getirileri, ABD-Çin gerginliği ve gerileyen dolar endeksi nedeniyle 2.075 dolar ile rekor kırdı. Konuyla ilgili uzman altın yorumları da merak ediliyor. Bu durumla ilgili olarak analistler; eylül ayında koronavirüs salgını tedavisi ve küresel anlamda makro ekonomik verilere dair haber akışının yaşanmasının ons altın fiyatına etki edebileceğini dile getiriyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorum ve değerlendirmeleri

ALTIN ALINIR MI?

Geçtiğimiz yıl aralık ayında yükseliş trendine başlayan ve yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artması nedeniyle buna ara veren ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi yüksek seviyeye geldi. Altın fiyatları ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. Altının ons fiyatı bu seviyelerde gelen kar satışları ile kazancını kısmen de olsa geri vererek ağustos ayını %0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamlamış oldu. Altının ons fiyatının bu denli desteklenmesi konusunda analistler; Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan belirsizliklere ek olarak ABD Merkez Bankası başta olacak şekilde küresel çapta parasal genişlemeye gidilmesini işaret ediyor.

Analistler değerlendirdi! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorumları!

Ağustos ayında son iki senenin en düşük seviyesi olan 91,993’e gerilemiş olan dolar endeksi için de altını daha cazip bir yatırım aracı şekline getiren bir faktör olduğu değerlendirmesini yapan analistler; rekor anlamda düşük seviyelerde olan dolar endeksinin seyrinin, eylül ayında ons altın fiyatını etkileyebileceğini bildiriyor. Analistlerin altın yorum ve değerlendirmelerine göre ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasıyla ilgili artan tansiyonun da bu risk algısını etkilediği belirtiliyor. Aynı zamanda süreç devamında iki ülkenin masaya oturmasıyla beraber güvenli liman olarak görülen varlıklarda satış baskısının da beraberinde geldiği aktarılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın ne olur konusunda değerlendirmelerini aktaran Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch ise küresel ekonomideki toparlanmanın beklentilerden daha hızlı olabilme ihtimalinin, yatırımcıların altın taleplerini ertelemelerine neden olan önemli bir başlık şeklinde karşımıza çıktığını söylüyor. Ons altın fiyatının dolar endeksi ile ilgili gelişmelere çok daha duyarlı bir hale getirdiği aktaran Fritsch; Çin, ABD ve Avro Bölgesi’nde beklenenden daha iyi gelen makro ekonomik veriler ile yukarı yönlü olarak revize edilen beklentilerin yatırımcıların güvenini iyileştirdiğine dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş ise altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde Kovid-19 salgını tedavisine dair gelişmelerin ve jeopolitik risklerin bir miktar yatışmasının ons altın fiyatını baskılayan bir unsur olarak öne çıktığına dikkat çekiyor. Ağustos ayının başında reel faiz getirilerindeki düşüklük, Çin-ABD gerilimi ve bol likidite gibi faktörlerin altın fiyatları konusunda rekor seviyeye gelinmesine neden olduğuna değinen Memiş, aşı konusundaki açıklamaların altın fiyatlarında gerilemelere sebep olduğunu belirtiyor. Trump tarafından yapılan aşı açıklamasının ardından ons altın fiyatının 1.911 dolar, gram altın fiyatının ise 433 TL’ye gerilediğini söyleyen Memiş, buna bağlı olarak aşı haberlerinin emtia fiyatlarında bir baskı yarattığını gözlemlediğini söylüyor.

Analistler değerlendirdi! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorumları!

Altın fiyatları düşer mi konusunda ise Memiş, sene sonuna dek DSÖ tarafından onaylanmış bir aşı haberinin gelmesinin düşüşü hızlandırabileceğini dile getiriyor. Buna karşılık bol likidite, jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı devamlılığı halinde altın talebinin sürebileceğine de değerlendirmelerinde yer veriyor. Yurt içi piyasada gram altın ne kadar oldu sorusu da büyük bir önem taşıyor. Gram altın ile ilgili olarak da değerlendirmelerini aktaran İslam Memiş, ağustosun ilk haftasında gram altın fiyatının Kapalıçarşı’da 515 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlatıyor ve bu durumun vatandaşlar tarafından panik alımları yapılmasına neden olduğunu belirtiyor.

Gram altın ne olur konusunda ise 2 hafta içinde 7 milyar dolarlık panik alımının vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiğini ve zarar ettiklerine şahit olunduğunu söylüyor. Bu konuda yatırımcılara; yaşanan agresif dalgalanmalar sırasında soğuk kanlı davranmalarını, panik alımı yapmamalarını ve piyasada normalleşmeyi beklemelerini aktarıyor. Şimdi, vatandaşlar altın fiyatları ne zaman düşer sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

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