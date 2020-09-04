Analistler değerlendirdi! Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorumları!

Her geçen gün altın fiyatları ile ilgili yeni bir konu gündeme geliyor ve hareketlilik devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar arasında altın ne kadar yükselir sorusu ile ilgili tartışmalar da devam ediyor. Özellikle altın fiyatları düşecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ons altın fiyatı, ağustos ayında tarihi düşük seviyeye gelen reel tahvil getirileri, ABD-Çin gerginliği ve gerileyen dolar endeksi nedeniyle 2.075 dolar ile rekor kırdı. Konuyla ilgili uzman altın yorumları da merak ediliyor. Bu durumla ilgili olarak analistler; eylül ayında koronavirüs salgını tedavisi ve küresel anlamda makro ekonomik verilere dair haber akışının yaşanmasının ons altın fiyatına etki edebileceğini dile getiriyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? İşte uzman altın yorum ve değerlendirmeleri ALTIN ALINIR MI? Geçtiğimiz yıl aralık ayında yükseliş trendine başlayan ve yalnızca mart ayında likidite ihtiyacının artması nedeniyle buna ara veren ons altın fiyatı, ağustos ayında 2.075,11 dolar ile tarihi yüksek seviyeye geldi. Altın fiyatları ne kadar sorusuna da yanıt aranıyor. Altının ons fiyatı bu seviyelerde gelen kar satışları ile kazancını kısmen de olsa geri vererek ağustos ayını %0,37 değer kaybı ile 1.967,95 dolardan tamamlamış oldu. Altının ons fiyatının bu denli desteklenmesi konusunda analistler; Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan belirsizliklere ek olarak ABD Merkez Bankası başta olacak şekilde küresel çapta parasal genişlemeye gidilmesini işaret ediyor.

Ağustos ayında son iki senenin en düşük seviyesi olan 91,993’e gerilemiş olan dolar endeksi için de altını daha cazip bir yatırım aracı şekline getiren bir faktör olduğu değerlendirmesini yapan analistler; rekor anlamda düşük seviyelerde olan dolar endeksinin seyrinin, eylül ayında ons altın fiyatını etkileyebileceğini bildiriyor. Analistlerin altın yorum ve değerlendirmelerine göre ABD ve Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasıyla ilgili artan tansiyonun da bu risk algısını etkilediği belirtiliyor. Aynı zamanda süreç devamında iki ülkenin masaya oturmasıyla beraber güvenli liman olarak görülen varlıklarda satış baskısının da beraberinde geldiği aktarılıyor. ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? Altın ne olur konusunda değerlendirmelerini aktaran Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch ise küresel ekonomideki toparlanmanın beklentilerden daha hızlı olabilme ihtimalinin, yatırımcıların altın taleplerini ertelemelerine neden olan önemli bir başlık şeklinde karşımıza çıktığını söylüyor. Ons altın fiyatının dolar endeksi ile ilgili gelişmelere çok daha duyarlı bir hale getirdiği aktaran Fritsch; Çin, ABD ve Avro Bölgesi’nde beklenenden daha iyi gelen makro ekonomik veriler ile yukarı yönlü olarak revize edilen beklentilerin yatırımcıların güvenini iyileştirdiğine dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi?