Analistlerden güncel altın ve dolar yorumu... Altın ne zaman yükselecek? Altın ve dolar için kritik eşiği verdi!

28 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gelen gram altın fiyatları için gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamasına çok kısa bir zaman kala güvenli liman olarak bilinen altının düşey yönde seyretmesi yatırımcılarını tedirgin etti. 2020 yılını karla kapatan altın fiyatları Ocak ayına düşüş trendi ile başlayarak yatırımcılarının 2021’in kalanında satışların artabileceğine dair endişeleri de artırdı. Fed açıklamasını bekleyen yatırımcılar Başkan Powell'in varlık alım programında bir küçültmeye gitme konusunda çok dikkatli olacağı düşünüyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yatırımcılar güncel altın yorumlarını araştırırken DailyFX Stratejisti Margaret Yang ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ten altın beklentisi yorumu geldi. İşte güncel altın ve dolar yorumları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

2020 yılını en kazançlı yılı olarak kapatan altın fiyatları, Ocak ayına düşüşle ve dalgalı seyir izleyerek başlamıştı. Altın için yüksek sezon olarak düşünülen Ocak ayında, değerli metalin zayıf bir seyir izlemesi yatırımcıları tedirgin etti. 2013 yılından bu yana Ocak ayında en düşük ayını yaşayan ons altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak ediliyor. Altın düşmeye devam edecek mi araştırması yapan yatırımcılar uzman görüşlerini kontrol ediyor. DailyFX Stratejisti Margaret Yang yayımladığı notta Powell'in nasıl bir açıklama yapacağına dair tahmin paylaşarak, "Traderlar merkez bankasının ekonomik görünüm düşüncesi, mali teşvik paketi ve gelecekteki varlık alım azaltımıyla ilgili Powell’dan bir güncelleme bekliyor. Kötüleşen istihdam piyasası ve kış salgınları düşünüldüğünde Fed’in biraz daha muhafazakar davranarak güvercin ağırlıklı bir politika izleyeceği düşünülüyor. Bu da altındaki aşağı yönlü eğilimin durmasını sağlayabilir." dedi. Peki altın ne zaman yükselir?