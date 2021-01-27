Analistlerden güncel altın ve dolar yorumu... Altın ne zaman yükselecek? Altın ve dolar için kritik eşiği verdi!

28 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeye gelen gram altın fiyatları için gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamasına çok kısa bir zaman kala güvenli liman olarak bilinen altının düşey yönde seyretmesi yatırımcılarını tedirgin etti. 2020 yılını karla kapatan altın fiyatları Ocak ayına düşüş trendi ile başlayarak yatırımcılarının 2021’in kalanında satışların artabileceğine dair endişeleri de artırdı. Fed açıklamasını bekleyen yatırımcılar Başkan Powell'in varlık alım programında bir küçültmeye gitme konusunda çok dikkatli olacağı düşünüyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Yatırımcılar güncel altın yorumlarını araştırırken DailyFX Stratejisti Margaret Yang ve Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ten altın beklentisi yorumu geldi. İşte güncel altın ve dolar yorumları...
2020 yılını en kazançlı yılı olarak kapatan altın fiyatları, Ocak ayına düşüşle ve dalgalı seyir izleyerek başlamıştı. Altın için yüksek sezon olarak düşünülen Ocak ayında, değerli metalin zayıf bir seyir izlemesi yatırımcıları tedirgin etti. 2013 yılından bu yana Ocak ayında en düşük ayını yaşayan ons altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak ediliyor. Altın düşmeye devam edecek mi araştırması yapan yatırımcılar uzman görüşlerini kontrol ediyor. DailyFX Stratejisti Margaret Yang yayımladığı notta Powell'in nasıl bir açıklama yapacağına dair tahmin paylaşarak, "Traderlar merkez bankasının ekonomik görünüm düşüncesi, mali teşvik paketi ve gelecekteki varlık alım azaltımıyla ilgili Powell’dan bir güncelleme bekliyor. Kötüleşen istihdam piyasası ve kış salgınları düşünüldüğünde Fed’in biraz daha muhafazakar davranarak güvercin ağırlıklı bir politika izleyeceği düşünülüyor. Bu da altındaki aşağı yönlü eğilimin durmasını sağlayabilir." dedi. Peki altın ne zaman yükselir?
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın yorumlarına istinaden yaptığı açıklamada, dolar kuru ve ons altının belirli bantlar arasında ilerlediğini belirterek bu durumun gram altını yaklaşık 20 gündür yatay tuttuğunu belirtti. Ons altın dalgalanma bandı olarak, 1875-1830 arasını belirten Baştürk, gram altının 1875 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönde ilerleme ihtimalinin zor olduğunu belirterek,
" ABD 10 yıllık faizlerde yukarı yönde potansiyel devam ediyor. Bu durum ons altındaki yükselişleri sınırlıyor. Bu aşamada 1875 dolar altında kaldığı sürece yukarı yönde net bir potansiyelden bahsetmek zor olacaktır. Düşüşlerde de 1830 dolarlardan kısa süreli toparlanmalar gelmeye devam edebilir." dedi. Peki dolar yükselir mi, düşer mi? Dolarda son durum nedir?
Fed açıklaması sonrasında dolar yükselecek mi araştıran yatırımcılar, Hazine Bakanı Janet Yellen'in "güçlü dolar" mesajından dolayı tedirgin. Dolar kurundaki yatay seyire değinen Baştürk, dolardaki kritik seviyeyi 7.52 olarak açıkladı. Doların 7.52 liranın üstüne çıkmasıyla yükseliş beklentisi olabileceğini aktaran Baştürk;
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantıda faizleri değiştirmedi, ancak şahin mesajlar verdi. Bu duruş yılın ilk yarısında devam edecektir. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında baz etkisiyle enflasyonda olabilecek düşüşler, ekonomiyi ve özellikle konut sektörünü desteklemek için bu sefer faiz indirim beklentileri oluşacaktır. Diğer yandan dolar endeksinin de güçlendiği bir süreçteyiz. Bu nedenle kurdaki düşüşler artık sınırlanmaya başlayabilir. 7.30-7.20 TL bandı toparlanma bölgesi olarak izlenebilir. Yukarıda ise 7.52 TL çok kritik bir eşik. Şimdilik 7.52 TL altında kalınması TL için risk barındırmıyor. 7.52 TL geçilirse yükseliş ivmesi görebiliriz. " ifade etti.
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