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Analistlerin altın tahminleri... 2021'de altın fiyatları ne olacak? Yeni tür koronavirüsün altına etkisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 15:48 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz iki haftayı karla kapatan altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yeni tür koronavirüs haberlerinin gelmesiyle altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceğini araştıran yatırımcılar, 2021'de altın fiyatları ne kadar olacak merak ediyor. Bu süreçte uzmanlar altın fiyatları tahminlerini yapmaya devam ediyor. 1900 doların ons altın için önemli direnç noktasını olduğunu aktaran analistlerin yorumları haberimizde. Güncel altın fiyatları tahmini ve 2021 altın yorumları.

Altın fiyatları yeni tür koronavirüsten sonra nasıl bir yol izleyecek araştırılırken uzmanlardan güncel altın tahminleri gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türünün birçok ülkede görülmesi, riskli varlıklara yönelen vatandaşı tekrar güvenli limana yönlendirdi. Geçtiğimiz üç haftayı kazançla kapatan yatırımcıların, altın fiyatlarının yeni haftaya dikey yönde başlamasıyla yüzü güldü. 2021 yılında altın fiyatları ne kadar olacak, altın 2021'de artacak mı yatırımcıların en fazla sorduğu sorulardan oldu. Çinli broker şirketi Huatai Futures ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy'un yaptığı altın yorumu ile Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün güncel atın grafiği haberimizde.

"BORSADAN ÇIKIŞLAR AZALACAK"

Çinli broker şirketi Huatai Futures yaptığı açıklamada koronavirüsten kaynaklanan tedbirler ve mali teşvik paketi gelişmelerinin ardından borsadan çıkışların azalacağını belirterek; "Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir." dedi.

ALTINDA POZİTİF BİR ÇIKIŞ!

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy geçtiğimiz hafta yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek, toplantı sonucunda dolar endeksinin 90'ın altında kalması ile altının ons fiyatının da 1.880 dolara kadar inmesinin nedenini aktardı. İngiltere'de açıklanan yeni tür koronavirüse değinen Özsoy salgının olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirterek, " Gördüğümüz durum, ons altının 1.880 dolar seviyesinden hızlı bir yükseliş ile 1.890’lı seviyeleri test etmesi ve ardından 1.900 doları geçmesi oldu. Aynı anda dolar endeksinin yeniden 90 üzerine toparlaması ile yeni haftaya başlarken saatlik analizde ons altın ve dolar endeksi arasında pozitif bir korelasyon ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

"ONS ALTIN İÇİN 1.900 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Özsoy açıklamasında ons altın için 1.900 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu vurgulayarak, bu direnç noktası geçilirse eğer ons altın için 1.930 dolar ihtimali olabileceğini vurguladı. Bu durumun kademeli olarak gerçekleşeceğini aktaran Özsoy, "Bu ihtimalleri eğer hafta ortasına kadar görmez isek haftanın geri kalanında noel tatilinden ötürü piyasaların kapalı olması nedeniyle sert dalgalanmalar olmayabilir.Dolayısıyla bugünün devamı ve salı günü açılışlarını yakın takip edilmesini öneriyorum. Hafta kapanışı 1.900 dolar üzerinden olursa önümüzdeki haftaya ilişkin bir ralliye hazırlıklı olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

"DOLAR 2021 YILINA 7.90'IN ALTINDA GİREBİLİR"

90'ın üstüne çıkan dolar endeksi ile ons altındaki yukarı doğru hareketin önemli fırsatlar olduğunu değerlendiren Özsoy, dolar/TL kurunun 7.72 direncini aşmasıyla birlikte önemli sonuçlar doğurabileceğini paylaştı. Doların 2021 yılına 7.90'ın altında gireceğini öngören Özsoy, "Şu andaki seviyelerinden tepki alımları neticesinde bu hafta içerisinde birtakım yükselme beklentilerim var. Bu durum gerçekleşirse de ons altındaki yükseliş eşliğinde gram altın fiyatının 482 TL seviyesine hareketini de gözlemlememiz yüksek ihtimal." dedi.

UZMANDAN GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ!

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel atın grafiği paylaşımı yaparak, gram altın için önemli direnç noktasını paylaştı. İşte Baştürk'ün güncel altın grafiği...


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