Analistlerin altın tahminleri... 2021'de altın fiyatları ne olacak? Yeni tür koronavirüsün altına etkisi!

Altın fiyatları yeni tür koronavirüsten sonra nasıl bir yol izleyecek araştırılırken uzmanlardan güncel altın tahminleri gelmeye devam ediyor. Mutasyona uğrayan koronavirüsün yeni türünün birçok ülkede görülmesi, riskli varlıklara yönelen vatandaşı tekrar güvenli limana yönlendirdi. Geçtiğimiz üç haftayı kazançla kapatan yatırımcıların, altın fiyatlarının yeni haftaya dikey yönde başlamasıyla yüzü güldü. 2021 yılında altın fiyatları ne kadar olacak, altın 2021'de artacak mı yatırımcıların en fazla sorduğu sorulardan oldu. Çinli broker şirketi Huatai Futures ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy'un yaptığı altın yorumu ile Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün güncel atın grafiği haberimizde.

"BORSADAN ÇIKIŞLAR AZALACAK"

Çinli broker şirketi Huatai Futures yaptığı açıklamada koronavirüsten kaynaklanan tedbirler ve mali teşvik paketi gelişmelerinin ardından borsadan çıkışların azalacağını belirterek; "Faiz oranlarının küresel olarak düşük olması ve sert gelen parasal genişleme politikaları kolay kolay değişmeyecek. Mali teşvik paketine karşı olumlu beklentiler ile birlikte altına dayalı Borsa yatırım fonlarından çıkışlar yavaşlayacaktır ve piyasalar altını yeniden sevecektir." dedi.