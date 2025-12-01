FİNANS

Anayasa Mahkemesi'nden 'borçlanma' kararı: 2008 öncesi detayına dikkat!

Anayasa Mahkemesi, 2008 öncesi kamu görevlilerinin isteğe bağlı borçlanmalarında sigorta başlangıcının geriye götürülmemesini Anayasa’ya aykırı bulmadı. Mahkeme, düzenleme için yapılan itirazı geri çevirdi. işte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Anayasa Mahkemesi, EYT gibi düzenlemeler açısından görüşünü açıkladı. Yüksek Mahkeme, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geriye götürülmesine izin vermeyen düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmadı.

Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçiliği bulunanların isteğe bağlı borçlanmalarında, sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye götürülmesine imkan tanınmadığını belirtti.

AYRIM YAPILDIĞINI VURGULADI!

Mahkeme, isteğe bağlı borçlanmalarda sigorta başlangıcının geriye çekilip çekilmemesi konusunda, 2008 Ekim ayından önce memur olanlarla bu tarihten sonra 5510 sayılı Kanun’a tabi olarak göreve başlayanlar arasında ayrım yapıldığını vurguladı.Bu ayrımın herhangi bir objektif nedene dayanmadığı ifade edildi.

Ayrıca, söz konusu farklılığın oluşmasında 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamuda çalışmaya başlayanlara atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı belirtildi. Bu durumun hukuk devleti, sosyal devlet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, çalışma barışını ve sosyal güvenlik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.
AYM’ye yapılan itiraza konu kural, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi olanların hizmet borçlanması yapmaları durumunda, sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün kadar geriye götürülmemesi sonucunu doğuruyor. Bu durum, söz konusu kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlara tanınan yaş şartına bağlı olmaksızın erken emeklilik avantajından dolaylı olarak yararlanamamasına neden oluyor.
EYT KANUNU İLE BAĞLANTILI DEĞİL

Ancak bu kural, EYT kanunu olarak bilinen 1 Mart 2023 tarihli 7438 sayılı Kanun kapsamındaki düzenlemelerle doğrudan bağlantılı değil. Aynı şekilde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikler açısından da doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Bu nedenle itiraz konusu düzenleme, EYT kapsamında sağlanan yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkını doğrudan etkilemiyor.
AYM'NİN KARARINI NEDENİ

Anayasa Mahkemesi ise yaptığı incelemeler neticesinde kanun kapsamında iştirakçi statüsünde olanların yapmış olduğu isteğe bağlı borçlanma işlemlerinin sigorta başlangıç tarihinin borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmesine imkan sağlanmamasının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçi statüsünde olanlar sosyal güvenlik hakları bakımından bir kayba yol açmadığını belirterek yapılan itirazın Anayasa'ya aykırı olmaması nedeniyle reddedildiğini duyurdu.
Kaynak: NTV

