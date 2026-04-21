Mercedes ilk tamamen elektrikli C-Serisi'ni tanıttı: Tek şarjla İstanbul'dan Antalya'ya!

Mercedes-Benz yeni tamamen elektrikli C-Serisi modelini bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaya tanıttı. Alman üretici, markanın en ileri teknolojilerini bünyesinde barındıran bu yeni sedan modelini şimdiye kadar üretilmiş en güçlü C-Serisi olarak tanımlıyor.

Tamamen yeni elektrikli C-Serisi ailesinin zirvesinde yer alan C 400 4MATIC, 482 beygir (360 kW) güç ve 800 Nm tork üreten çift motora sahip. 0'dan 100 km/sa hıza 4.1 saniyede ulaşabilen araç, aerodinamik yapısı ve 300 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlayan fren sistemi ile tek şarjla 762 km'ye kadar (WLTP) menzil sunulabiliyor.

10 DAKİKA ŞARJLA 325 KM MENZİL

Modelin arkasındaki en kritik unsurlardan biri ise 800 volt elektrik mimarisi. Bu sayede hızlı şarj performansı ciddi şekilde iyileştirilmiş durumda. 94.5 kWh kapasiteli lityum iyon batarya sadece 10 dakikalık bir şarjla 325 km menzil sunuyor. Araçta bulunan yeni ısı pompası araca bindikten kısa bir süre sonra kabinde mükemmel iklim konforu sunuyor. Örneğin, dondurucu -7 santigrat derecede 20 dakikalık bir yolculukta, iç mekan geleneksel motorlu modellere göre iki kat daha hızlı ısınıyor.

SÜRÜCÜDEN YOLCUYA UZANAN DEV EKRAN

Yeni elektrikli C-Serisi’nin kokpitinde en dikkat çekici unsur, neredeyse tüm ön konsolu kaplayan dev ekran yapısı. Mercedes’in MBUX Hyperscreen adını verdiği bu sistem, 39.1 inçlik genişliğiyle sürücüden yolcuya kadar uzanan kesintisiz bir dijital panel sunuyor. MBUX Hyperscreen, yaklaşık 10 milyon piksel çözünürlüğüyle birçok fonksiyonu tek yüzeyde toplarken, fiziksel düğme ihtiyacını minimuma indiriyor.

Bu boyutta bir ekrana rağmen tamamen dokunmatik bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Direksiyon üzerindeki kontroller ve orta konsoldaki bazı fiziksel tuşlar korunmuş durumda.

İç tasarımın dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise "SKY CONTROL" adı verilen 162 adet parlayan yıldızın yer aldığı panoramik cam tavan.

Dış tasarımda ise coupe benzeri silüeti, 1.050 noktadan aydınlatılan ikonik ızgara ve GT tarzı arka tasarımla geliyor.

470 litrelik bagaja ek olarak ön kaputun altında da 101 litrelik bir depolama alanı yer alıyor. Araçla ilgili henüz bir fiyat bilgisi paylaşmadı. Mayıs ayında siparişe açılmasıyla bu detaylar ortaya çıkacak.

Yeni elektrikli C-Serisi ilk olarak sadece dört çeker 400 4MATIC versiyonuyla gelecek.