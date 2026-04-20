Kapat
Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

20 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatları, piyasalarda dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığını ortaya koyuyor. Ons altın 4.794,65 dolara, gram altın ise alışta 6.912,901 TL, satışta 6.913,81 TL seviyesine ulaşmış durumda. Çeyrek altın 11.060,64 TL, yarım altın 22.052,15 TL, Cumhuriyet altını ise 46.060 TL'den işlem görüyor. Gremse ve ziynet altın fiyatları yatırımlar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

20 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatlarını incelediğimizde piyasalarda dikkat çekici hareketler var. Saat 10:00 itibarıyla, ons altının fiyatı 4.794,65 dolardır. Bu fiyat, global piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Ayrıca dolardaki değer değişimlerini de yansıtmaktadır.

Gram altın fiyatları alışta 6.912,901 TL, satışta ise 6.913,81 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum yerel piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Yatırımcıların fiyat beklentileri de bu verilerle ortaya çıkmaktadır. Gram altın, küçük yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı. Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler, bu ürüne olan talebi artırıyor.

Çeyrek altın ise daha büyük bir yatırım aracıdır. Alış fiyatı 11.060,64 TL, satış fiyatı 11.304,08 TL olarak işlem görmektedir. Yarım altın alış fiyatı 22.052,15 TL, satış fiyatı 22.608,16 TL'dir. Cumhuriyet altını alışta 46.060 TL, satışta 46.754 TL ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların bu değerlere olan ilgisini göstermektedir.

Gram altın dışında gremse altın ve ziynet altın en dikkat çekici fiyat hareketlerine sahiptir. Gremse altın alışta 111.524 TL, satışta 114.237 TL'dir. Ziynet altının fiyatları ise alışta 44.242,57 TL, satışta 45.078,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, ziynet altına olan talebin sürmesini göstermektedir.

Çeşitli bilezik türlerinin fiyatları da ilgi çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.765,14 TL, satışta 4.998,29 TL ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.818,48 TL, satışta 5.525 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı da alışta 6.262,59 TL, satışta 6.554,43 TL ile işlem görmektedir. Bu fiyat farkları, altın ve bileziklerin kullanım alanlarını göstermektedir.

20 Nisan 2026 itibarıyla altın piyasasındaki fiyat hareketleri, iç piyasayı ve küresel dinamikleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar ve ekonomistler bu fiyatları dikkate alarak gelecekteki dalgalanmaları öngörmeye çalışıyor. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak tercih edilmeye devam ediyor. Ekonomik belirsizliklerde bir koruma aracı olarak da işlev görmektedir. Yatırım portföylerinde çeşitlendirici bir unsur olmaya devam edecektir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.915,97
6.916,87
% -0.71
10:49
Ons Altın / TL
214.910,93
214.954,17
% -0.78
11:04
Ons Altın / USD
4.789,20
4.789,85
% -0.84
11:04
Çeyrek Altın
11.065,54
11.309,09
% -0.71
10:49
Yarım Altın
22.061,93
22.618,18
% -0.71
10:49
Ziynet Altın
44.262,18
45.098,02
% -0.71
10:49
Cumhuriyet Altını
46.060,00
46.754,00
% -1.14
12:58
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

