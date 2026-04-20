Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

20 Nisan 2026 tarihindeki altın fiyatlarını incelediğimizde piyasalarda dikkat çekici hareketler var. Saat 10:00 itibarıyla, ons altının fiyatı 4.794,65 dolardır. Bu fiyat, global piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Ayrıca dolardaki değer değişimlerini de yansıtmaktadır.

Gram altın fiyatları alışta 6.912,901 TL, satışta ise 6.913,81 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum yerel piyasalardaki altın talebini gösteriyor. Yatırımcıların fiyat beklentileri de bu verilerle ortaya çıkmaktadır. Gram altın, küçük yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı. Türkiye'deki ekonomik belirsizlikler, bu ürüne olan talebi artırıyor.

Çeyrek altın ise daha büyük bir yatırım aracıdır. Alış fiyatı 11.060,64 TL, satış fiyatı 11.304,08 TL olarak işlem görmektedir. Yarım altın alış fiyatı 22.052,15 TL, satış fiyatı 22.608,16 TL'dir. Cumhuriyet altını alışta 46.060 TL, satışta 46.754 TL ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, yatırımcıların bu değerlere olan ilgisini göstermektedir.

Gram altın dışında gremse altın ve ziynet altın en dikkat çekici fiyat hareketlerine sahiptir. Gremse altın alışta 111.524 TL, satışta 114.237 TL'dir. Ziynet altının fiyatları ise alışta 44.242,57 TL, satışta 45.078,04 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, ziynet altına olan talebin sürmesini göstermektedir.

Çeşitli bilezik türlerinin fiyatları da ilgi çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.765,14 TL, satışta 4.998,29 TL ile işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.818,48 TL, satışta 5.525 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı da alışta 6.262,59 TL, satışta 6.554,43 TL ile işlem görmektedir. Bu fiyat farkları, altın ve bileziklerin kullanım alanlarını göstermektedir.

20 Nisan 2026 itibarıyla altın piyasasındaki fiyat hareketleri, iç piyasayı ve küresel dinamikleri yansıtmaktadır. Yatırımcılar ve ekonomistler bu fiyatları dikkate alarak gelecekteki dalgalanmaları öngörmeye çalışıyor. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak tercih edilmeye devam ediyor. Ekonomik belirsizliklerde bir koruma aracı olarak da işlev görmektedir. Yatırım portföylerinde çeşitlendirici bir unsur olmaya devam edecektir.