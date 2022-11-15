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Anayasa Mahkemesi’nden çalışanlar için ‘WhatsApp’ kararı: Çalışma hayatındaki herkesi ilgilendiriyor! İşveren bunu asla yapamıyor…

15.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatına ilişkin emsal bir karara daha imza atıldı. İşveren ve tüm çalışanları ilgilendiriyor! Özel hayata saygı ve haberleşme hakkı ihlali sayıldığı için işveren bunu asla yapamıyor. İş akdi feshedilen çalışana Anayasa Mahkemesi’nden flaş ‘WhatsApp’ kararı. Şirket telefonundaki mesaj yüzünden çıkarılan işçiyi haklı bulan Anayasa Mahkemesi, işverenin çalışanların Whatsapp yazışmalarını kontrol edemeyeceğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nden çalışanlar için ‘WhatsApp’ kararı: Çalışma hayatındaki herkesi ilgilendiriyor! İşveren bunu asla yapamıyor…

Çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar bazı durumlarda ancak yargı tarafından çözüme kavuşturulabiliyor. Bu kapsamda çalışan herkesi ve tüm işverenleri ilgilendiren emsal kararlar başka sorunların çözümüne de ışık tutuyor. Son olarak Anayasa Mahkemesi, şirketin verdiği telefonda yer alan mesajlaşmalar gerekçesiyle iş akdi feshedilen işçinin başvurusu üzerine, çalışanın haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

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ÇALIŞANIN İŞ AKDİNİ FESHETTİ

Dünya’da yer alan haberde bir şirket çalışanının, iş arkadaşıyla yaptığı telefon yazışmalarında şirket çalışanları hakkında rahatsız edici ve hakaret içeren mesajlar tespit edildiği gerekçesiyle iş akdini feshetti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Gerçek, telefondaki mesajların kişisel hakların korunması kapsamında olduğunu belirterek iş akdinin feshedilmesine itiraz etti. Mahkeme ise şirketin söz konusu telefonu sadece iş amaçlı kullanılmak üzere verdiğini belirterek itirazı reddetti. Bunun üzerine Fırat Gerçek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

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ÖZEL HAYATA SAYGI VE HABERLEŞME HAKKI İHLALİ SAYILDI

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörü, işverenin işlerin etkin yürütülmesi, bilgi akışının kontrolü gibi haklı sebeplerle çalışanlara verdiği iletişim araçlarını inceleme yetkisi bulunduğu ancak bu yetkinin işlerin yürütülmesiyle sınırlı olduğunu vurguladı. Raporda, işverenin kendisine ait iletişim araçları üzerinde sırf sahiplik nedeniyle mutlak ve sınırsız bir gözetleme ve denetleme yetkisi olduğunu kabul etmenin, demokratik toplumla temel hak ve özgürlüklere işyerinde de saygı gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi, raportörün özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine yönelik görüşü doğrultusunda, ihlal yönünde karar verirken, başvurucunun maddi tazminat talebini reddetti.


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