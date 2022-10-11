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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

11.10.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da su indirimi tartışmaları alevlendi. Önceki gün Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara karşı çıkarak, "Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır” dedi. Belediye ayrıca elektriğe yüzde 206, mazota yüzde 190 zam yapılıp, asgari ücretin sadece yüzde 81 oranında artırıldığını hatırlattı. ABB, indirim kararını mahkemeye taşıyacağını da duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde dün yapılan oturumda alınan ’su ücretlerine yüzde 50 indirim’ kararına tepki göstererek, "Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) iflas ettirilmesi kararıdır” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde dün yapılan oturumda ucuz siyasi hesaplar yapılarak verilen kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’da suyun metreküp maliyeti 24 TL, ücreti ise 13 TL’dir. Ayrıca sosyal yardım alan ailelere 10 tona kadar ton başı 1 TL’ye, öğrenci evlerine ise yüzde 50 indirimli su temin edilmektedir. Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifesine yüzde 50 indirim yapılması, ASKİ’yi işlevsiz hale getirecektir. Bu kararla halka yıllık ortalama 300 milyon metreküp su temini sağlayan ASKİ’nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1,8 milyar TL olacaktır. ASKİ’nin sadece 2022 yılı elektrik ve personel gideri 2,3 milyar TL’dir. Elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Dolayısıyla bu gelir, ASKİ’nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, ASKİ’nin iflas ettirilmesi kararıdır. Ankara’da suya yeni dönemde zam yapılmamıştır. Kademeli su tarifesine geçilmiştir.

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"ÜFE ORANLARIYLA BELEDİYEMİZİN BİR İLGİSİ YOKTUR"

ASKİ abonelerinin yüzde 82’si en düşük kademedeki tarifeyle ücretlendirilmektedir. Tarifeye ÜFE oranında artış yapılmaktadır. Enflasyonun ve genel ekonomik koşulların doğal bir sonucu olan ÜFE oranları ile belediyemizin bir ilgisi yoktur. Bu konu merkezi hükümetin konusudur. Tüm bu kararlar, AK Partili üyelerin çoğunluğunu oluşturduğu ABB Meclisinde alınmıştır. Dolayısıyla bugüne kadar sadece meclis kararları uygulanmıştır. Belediye yönetiminin fiyat artışı yapması söz konusu değildir. ASKİ, mevcut fiyat tarifesi ile bu yıl şu ana kadar 500 milyon TL zarar etmiştir. Yeni kararın uygulanması ile zararın yıl sonunda kadar 1 milyar 100 milyon TL’ye çıkması beklenmektedir.

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İHALELER İPTAL EDİLEBİLİR

Su, hayati bir konudur. Bu şartlar altında Ankara’nın susuz kalmaması için ASKİ’nin devam eden altyapı çalışmaları ve müteahhitlik hizmetleri mecburen durdurulacaktır. 30 yıldır ihmal edilen, temiz su hasreti çeken Polatlı, Elmadağ ve Gölbaşı hatlarındaki çalışmalar ile su taşkınlarını önleyecek büyük altyapı çalışmaları da yine zorunlu olarak yarıda bırakılacaktır. Bu süreçte su temini sağlaması için ASKİ’ye ABB bütçesinden para aktarılacaktır. Bu yüzden belediyenin büyük projelerinin ihale süreçlerinin iptal edilmesi söz konusudur. Maalesef bazı sosyal yardımlar ve kırsal kalkınma destekleri de bu karar nedeniyle iptal edilecektir. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.

ASGARİ ÜCRET GÖNDERMESİ

Yıllarca halkın cebindeki paraya göz koyulan, uçuk ücretlerle su satılan ve buradan elde edilen gelirlerle cipler, helikopterler, uçaklar, dinozorlar gibi atıl işlere kaynak aktarılan ASKİ, alınan bu kararla ’entübe’ bir şekilde altyapı projelerini bile yapamaz hale getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır. Bu yıl elektriğe ortalama yüzde 206, mazota ortalama yüzde 190 zam yapılmış, asgari ücret yüzde 81 oranında artırılmıştır. Elektrik, doğalgaz, arıtma, personel maliyetleri ve diğer giderlerin soluksuz bir şekilde arttığı bir ortamda su tarifelerinin düşürülmesine yönelik alınan bu kararın iptali için derhal mahkemeye gidilecektir." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara ASKİ
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