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Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği! Akaryakıt istasyonlarında hareketlilik

27.03.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklediği 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteği sağladı. Söz konusu gelişmenin akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı.

Ankara Büyükşehir'den çiftçilere mazot desteği! Akaryakıt istasyonlarında hareketlilik

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekonomisini canlandırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı mazot desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartlarına yüklenen toplam 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteğinin ardından akaryakıt istasyonlarında hareketlilik yaşandı. Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçilerden sonra Elmadağlı çiftçiler de yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirttiler.

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EK İNDİRİM

Akaryakıt istasyonu işletmecileri de işlerinin açıldığını ifade ederek, Başkent Kartlı çiftçilere ek indirim uyguladı.

(İHA)

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