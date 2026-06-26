Ankara'da 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

"Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır