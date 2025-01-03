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Ankara'da asgari ücretliler de sosyal destek kapsamına alındı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.01.2025 19:29
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belirlenen asgari ücretin geçim yükünü hafifletmekten uzak olduğunu söyleyerek sosyal yardımlarla vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulamıştı. Yavaş, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçti. Asgari ücretliler için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Ankara'da asgari ücretliler de sosyal destek kapsamına alındı!

Asgari ücretin 2025 yılı için yüzde 30'luk artışla net 22 bin 104 Türk lirası olarak açıklanmasına tepkiler sürerken Ankara Belediyesi'nden yeni bir hamle geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak adına çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık. Bu kapsamda, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan faydalanan emeklilerimizin gıda, yakacak, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarını daha geniş kapsamda desteklemek için mevcut hizmetlerimizi güçlendireceğiz.

ASGARİ ÜCRETLİLER DE SOSYAL DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Geçim zorluğu yaşayan asgari ücretle çalışan hemşehrilerimize yönelik de destek çalışmalarımızı BAŞLATTIK. Çeşitli sosyal projelerle, onların da aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Belediyemiz, her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Ankara’yı her bir vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mansur Yavaş Ankara
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