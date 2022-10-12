Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da siyaset gündeminde su indirimi tartışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin önergesinin ardından alınan kararla su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmıştı. Gündeme oturan karar sonrası Belediye yaptığı açıklamada, bu kararın "ASKİ'yi iflas ettireceğini" belirtmişti. Konunun yargıya taşınacağı ifade edilirken ABB'den Ankaralılara bir SMS gönderilmişti. SMS'te Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatının 13 TL, yani maliyetinin yarısı olduğu belirtilmişti. Mesajda "ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle indirim kararı alındı. Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir." ifadeleri kullanılmıştı. Bu gelişmelerin ardından CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdiğini duyurdu. İşte Kaya'nın o açıklaması...

"MAZOTA, BENZİNE, DOĞAL GAZA, ELEKTRİĞE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPALIM"

Kaya açıklamasında "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2 gün önce bir tiyatro oynandı. Bu tiyatro oyunun aktörleri, AK Parti ve MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri. Ankara’da ASKİ’nin 23 liraya mal ettiği suyu, yani elektrik ve diğer giderler neticesinde 23 liraya mal edilen suyu Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara halkına 13 liradan veriyor. Fakat öyle bir öneri getirdiler ki 13 liradan değil 6,5 liradan verilsin diye indirim teklifinde bulundular. Ben de şimdi AK Parti ve MHP milletvekillerine bir çağrı yapıyorum. Eğer gerçekten samimiyseniz, halkın duygularıyla oynamıyorsanız o zaman 85 milyonun sorununa çözüm üretelim. Ne yapalım; mazota, benzine, doğal gaza, elektriğe yüzde 50 indirim yapalım diye bir kanun teklifi verdim." dedi.

"SAMİMİYET TESTİ BURADA"

Öte yandan Kaya açıklamasının devamında "Samimiyet testi burada. Gelin sadece Ankara halkının sorunlarını çözen yerde değil, 85 milyonun sorunlarını çözen yerden hareket edelim. Ama siz samimi değilsiniz. Siz ASKİ’yi zarar ettirerek hizmetleri durdurmak istiyorsunuz. CHP’li belediyelerin hizmetlerine ket vurmaya çalışıyorsunuz, engelleyemediniz. Oradaki meclis çoğunluğuna güvenerek bu işi yapıyorsunuz. Parlamentodaki meclis çoğunluğunuzla hayat pahalılığını durduracaksınız." ifadelerini kullandı.





