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Ankara'da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9,932 TL'ye yükseldi

27.09.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre %4.18 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3,049 TL, yoksulluk sınırının ise 9,932 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Ankara'da dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı 9,932 TL'ye yükseldi

Açlık sınırı geçen yıl Eylül'de 2,447 lira, yoksulluk sınırı 7,973 lira; 2021 Ağustos'ta açlık sınırı 2,927 lira, yoksulluk sınırı 9,533 liraydı.

"ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Türk-İş raporunda "Halen yürürlükte olan aylık net 2,825.9 TL asgari ücret yine açlık sınırının altındadır. Aradaki fark bu ay 224 TL'ye yükselmiştir" denildi. Raporda gıda fiyatlarındaki artış hızının son aylarda manşet TÜFE'nin de üzerine belirgin çıktığına dikkat çekildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Ankara
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