Borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son haftaya girildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçtiğimiz aylarda yürürlüğe girdi. Bazı kamu kurumlarına olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 30 Eylül 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor. Öte yandan vergi barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar da bu imkandan yararlanarak, ilk taksit döneminde borçlarını peşin ödemeleri halinde, hesaplanan vergiler üzerinden yüzde 10 indirim alabilecek.

SON 4 GÜN

7326 sayılı yapılandırma kanununun 30 Eylül itibariyle sona erecek olan yapılandırmada son 4 günlük viraja girildi.

Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK), belediyelere ve alacakları yapılandırılan çok sayıda idareye başvurular, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra Kanundan yararlanabiliyor. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebiliyor.

2016-2020 yılları için matrah ve vergi artırımı imkanı da bulunan yasa kapsamında matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

Kanunla getirilen bir diğer imkan ile işletme kayıtları da düzeltilebiliyor. Bu kapsamda, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlara, kayıtlarda yer alıp işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar düzeltilebiliyor.

PEŞİN ÖDEMEDE AVANTAJ

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Başvurular eylül ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi önem arz ediyor.

Yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödemelerinin 30 Kasım Salı gününe kadar yapılması gerekiyor.

"E-SİGORTA VE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİR"

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma Kanununun detaylarını paylaştı. Deniz, geçtiğimiz ay içerisinde uzatılan yapılandırma başvurusunun son günlerine yaklaşıldığının uyarısında bulunarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan vatandaşları başvuruda bulunmaya davet etti. Başvuru süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirten Deniz, “İşverenlerimiz ve sigortalılarımız bu sürenin uzaması ile birlikte kaçırmış olduğu fırsatı tekrardan yakalamış oldu. Bu süreç içerisinde çok sayıda başvurunun yapıldığını yoğun olarak gözlemliyoruz. Artık 30 Eylül tarihinin son günlerine geliyoruz, vatandaşlarımızı bu konuda bir kez daha haberdar etmek istiyoruz. İşverenlerimiz e-sigorta uygulaması üzerinden sigortalılarımız ise e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. İsterlerse posta yolu ile ya da elden başvuruda bulunabileceklerdir” açıklamasına yer verdi.

"HERHANGİ BİR HACİZ İŞLEMİ UYGULAMIYORUZ"

Yapılandırmanın büyük imkanlar sağladığını belirten Deniz, “Başvuru sırasında herhangi bir teminat istemiyoruz. Dolayısı ile işverenlerimiz ve sigortalılarımız açısında teminat zorunluluğu olmadığından çok büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor. Yine bu süreç içerisinde yapılandırılan tutar için herhangi bir haciz işlemi uygulamıyoruz. İhaleye katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep edenler, yapılandırma başvurusunda bulunduktan sonra ilk taksiti ödemesi ile birlikte bu imkana sahip olacaklar. Yine kurumumuz açısından teşvik uygulamaları var. Borcunu yapılandıran ve borçlarını düzenli olarak ödeyenler teşvik uygulamalarından da yararlanma fırsatını bulacaklardır.

SON TARİH 30 EYLÜL

Biz bu çerçevede işveren ve sigortalılarımıza yeniden hatırlamada bulunarak 30 Eylül Perşembe gününe kadar bizzat başvuruda bulunmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna geçmiş dönemlerden kalan borçlarının olabileceğini hatırlatarak bu cazip imkânı kaçırmamalarını bekliyoruz.

18 TAKSİDE KADAR ÖDEME İMKANI

Yapılandırmada taksitlendirme imkanının da bulunduğunu hatırlatıyoruz. Eğer ki vatandaşlarımız borçlarını taksit ile ödemek isterse 6-9-12-18 takside kadar ödeme imkanları olacak” açıklamasına yer verdi.

"77 LİRA FARKLA BORCUN TAMAMI BİTECEK"

Yapılandırmanın ne şekilde bir avantaj sağladığını bir örnek üzerinden anlatan Deniz, “Bir vatandaşımızın 2010 yılından bin 200 TL borcu olduğunu varsaydığımızda, bugün itibariyle gecikme zammı ile birlikte bu borcu 4 bin 350 TL’ye ulaşmış olacak. Bu vatandaşımız yapılandırmaya başvuruda bulunarak Kasım ayının sonuna kadar peşin ödemeyi tercih ederse sadece bin 277 TL ödeyecek. Anapara ve 3150 TL gecikme zammı yerine yalnızca ana para ve 77 TL fark ödeyerek borcunun tamamından kurtulmuş olacak. Çok büyük bir imkândan yararlandığını kendisi de görecek” diyerek vatandaşlara başvuru çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA - AA



