Ankara’da hazırlıklar başladı! İmar affına anayasal engel geliyor: 2 yıl hapis ve ağır para cezası…

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Adalet Bakanlığı’nca, Anayasa’da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütülüyor.

PARA VE HAPİS CEZASI

Bu anlamda, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.

İMAR SUÇLARINA ANAYASAL ÇALIŞMA

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında “İmar suçları Anayasa’daki affedilemeyecek suçlar arasına alınsın” diye talepte bulunmuştu. Hatta partilerin uzlaşarak anayasa değişikliği yapılması çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, Anayasa’nın 169. Maddesi’ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.



