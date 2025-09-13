FİNANS

Ankara'da köfte skandalı! İtiraf geldi: Kamu kurumlarına da satmışlar...

Ankara'da 3 köfte tesisine düzenlenen operasyonda, 11 ton 250 kilogram kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Piyasa değeri 14,5 milyon lira olan ürünlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler söz konusu kaçak etleri Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu gibi kamu kurumlarına da sattıklarını itiraf etti.

Devrim Karadağ

Ankara'da Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler ihbar üzerine harekete geçti. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan işletmeler hakkında operasyon düzenlendi.

11 TON KAÇAK ET VE TAVUK

3 köfte tesisine düzenlenen operasyonda, 11 ton 250 kilogram kaçak et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Bunun yanı sıra çok sayıda farklı ürün ve ekipmana da el konuldu.

Ankara da köfte skandalı! İtiraf geldi: Kamu kurumlarına da satmışlar... 1

DEĞERİ 14.5 MİLYON LİRA

İnsanların sağlığı hiçe sayılan tesislerde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 14.5 milyon lira olduğu öğrenildi.

KAMU KURUMLARINA DA SATMIŞLAR

Ekol TV'de yer alan habere göre; tesislerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durdurulurken 2 şüpheli gözaltına alındı. Numuneleri alınan ürünler ekipler tarafından sonrasında imha edildi.

Ankara da köfte skandalı! İtiraf geldi: Kamu kurumlarına da satmışlar... 2

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde söz konusu etleri Gölbaşı Polis Koleji, Milli Kütüphane ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu gibi kamu kurumlarına da sattıklarını itiraf etti.

