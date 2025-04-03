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Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın! Ekipler sevk edildi

03.04.2025 16:27
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın! Ekipler sevk edildi

Önder Mahallesi Demirhendek Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir mobilya imalathanesinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin uğraşları sonucu çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, imalathanede zarar oluştu.

VALİLİK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Ankara Valiliği'nden, yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemiz Siteler bölgesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili olarak itfaiyeden alınan bilgiye göre; yangın itfaiye ekipleri tarafından civar iş yerlerine sirayet etmeden kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralı bilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Ankara
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