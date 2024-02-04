Ankara'da okul servis ücretlerine zam! En uzun mesafe 20 bin TL dayandı

Ankara'da okulların servis ücretlerine şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yapıldı. Zamla birlikte kısa mesafe ücreti 11 bin TL'yi, en uzun mesafe de 17 bin TL'yi aştı.

Ankara'da okul servis ücretleri Ankara Valiliği izni ile Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğinin kararıyla belirlendi. Şubat ayından itibaren geçerli olacak karar göre, okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre, Ankara'da en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL olurken, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL olarak uygulanacak.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





