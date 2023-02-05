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Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Ankara okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?

05.02.2023 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara yoğun kara teslim oldu. Vatandaşlar hayatlarını idame ettirebilmekte oldukça zorlanıyorlar. Havaların aniden soğumasıyla kentte zorlu anlar yaşanıyor. Kar yağışının artmasıyla öğrenciler de okulların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Ankara okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte konuya dair detaylar...

Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Ankara okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Ankara'da yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam edecek. Hava şartlarının ani değişimi sonrası milyonlarca öğrenci okula gidip gidemeyeceğini merak ediyor. Peki Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Ankara okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin bir açıklama geldi mi araştırılıyor. 23 Ocak'ta kapanan okullar 6 Şubat Pazartesi ikinci döneme başlayacak.

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Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara'da yoğun kar yağışı kenti olumsuz etkiliyor. Özellikle ulaşımda aksamaların yaşanması vatandaşlara zorlu anlar yaşatıyor.

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Karasal iklie sahip Ankara'da aniden bastıran kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Kar özleyen vatandaşlar ise eğlenceli anlar yaşadı.

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