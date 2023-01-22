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Ankara'da simite zam! Simit ne kadar oldu? İşte yüzde 40 zam sonrası güncel fiyat...

22.01.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da simite zam geldi. Yüzde 40 zam sonrası fiyatlar güncelledi. Son dakika haberinin ardından başkent Ankara'da yaşayan birçok vatandaş internette konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. Yapılan açıklamada yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Peki, Simit ne kadar oldu? İşte yüzde 40 zam Ankara'da simit fiyatları...

Ankara'da simite zam! Simit ne kadar oldu? İşte yüzde 40 zam sonrası güncel fiyat...

Ankara'da simite yüzde 40 zam yapıldığı aktarıldı. Yeni fiyatlar 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren gerçeli olacak. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında yapılacağını açıklamıştı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş bu açıklamadan günler sonra simitin yeni fiyatını duyurdu.

ANKARA'DA SİMİTE YÜZDE 40 ZAM!

Ankara'da simit fiyatları gelen yüzde 40 zam ile değişti.

ANKARA'DA SİMİT NE KADAR OLDU?

23 Ocak 2023 Pazartesi günü itibarıyla 100 gramlık simit 7 TL'den satılacak.

ANKARA SİMİTÇİLER ODASI BAŞKANI DELİBAŞ'TAN 'SİMİTE ZAM' AÇIKLAMASI

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”

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