FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ankara'da suya yüzde 80 zam

Ankara'da suya yüzde 80 zam

12.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın teklifi ile Ankara’da suya kademeli olarak yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Ankara'da suya yüzde 80 zam

Ankara'da suya yüzde 80 zam yapıldı. AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin çekimser oy kullanmasıyla zam teklifi kabul edilmiş oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Büyükşehir yetkilileri kademeli artış diyorlar, bunun adı zamdır. Hani seçimlerden önce suya zam yapmayacağınızı söylüyordunuz. Su insan hakkı Allah’ın nimeti diyordunuz. Ne oldu?” dedi.

"ÇEKİMSER OY KULLANDIK"

Burhan Su fiyatlarına zam yapılması ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Yüzde 80 zam teklifine Cumhur ittifakı olarak bizler çekimser oy kullandık. Eğer yine ret oyu verseydik, çalıştırmıyorlar, karşı çıkıyorlar diye algı belediyeciliği yapacaktınız. Mahkemeye gidip daha fazla zam yapacaktınız. Ankaralı yine mağdur olacaktı” diye konuştu.

Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın “Suya zam yapmayacağım söz veriyorum” sözünü hatırlatarak, “Yaptığı zammı Ankaralının takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi? Geçmiş dönem Bağ-Kur borcunu ödeyenler emekli olabilir mi?
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kim gelse aynı bu düzen değişmez olan garibana olur

En Çok Okunan Haberler

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.