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Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Tam bilet ve öğrenci bileti ne kadar olacak?

26.12.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü, tam bilet ücretinin 4,5 liraya, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi kararının UKOME gündemine sunulacağını duyurdu.

Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Tam bilet ve öğrenci bileti ne kadar olacak?

EGO Genel Müdürlüğünün duyurusunda, ulaşım tarifesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yıllık yüzde 36 değerleme oranı dikkate alınarak ortalama bir fiyat artışı düşünüldüğü belirtildi.

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Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yeni tarifeye göre tam bilet ücretinin 4,5 lira, öğrenci aylık abonman ücretinin azami biniş sayısı artırılarak 75 lira, indirimli öğrenci bilet ücretinin 2,5 lira, aktarma ücretlerinin ise bu tutarların yarısı kadar belirlenerek 2022 yılı ocak ayında uygulanmak üzere UKOME gündemine alınıp karara bağlanması düşünülmektedir.

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"ÇEVRE İLÇELERE ULAŞIM SAĞLAYAN OTOBÜSLER İÇİN YENİ BİR FİYAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK"

Bununla birlikte, çevre ilçelere ulaşım sağlayan otobüsler için de merkeze uzaklık oranına göre kilometre bazlı yeni bir fiyat düzenlemesi yapılacaktır." (AA)

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