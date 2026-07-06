FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor

İçerik devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru'nda elde edilen tecrübeyi, Ankara'ya taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 1

5G DESTEKLİ AKILLI YOL DENEYİMİ ANKARA'YA TAŞINIYOR

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında, Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğuna işaret eden Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığını ifade etti.
Uraloğlu, Türkiye'nin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Test ve Uygulama Koridoru'nun, Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında oluşturulduğunu anımsatarak, yaklaşık 40 kilometrelik bu güzergahta, 5G haberleşme altyapısıyla araçlar, yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleri arasında veri alışverişini test etmeye devam ettiklerini aktardı.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 2

Söz konusu koridorda elde edilen deneyimlerin, yeni projelere yön verdiğini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında elde ettiğimiz tecrübeyi, şimdi Ankara'ya taşımayı hedefliyoruz. Ankara Çevre Otoyolu, K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendiriyoruz. Ankara Çevre Otoyolu'nda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemlerimizi bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerine uyumlu hale getiriyoruz."

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 3

"KARA YOLU AĞI ANLIK OLARAK İZLENEBİLİYOR"

Proje kapsamında, akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğinin altını çizen Uraloğlu, araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti. Türkiye genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi başta olmak üzere, farklı bölgelerde kurulan merkezler aracılığıyla kara yolu ağının anlık olarak izlenebildiğini bildirdi.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 4

FİBER OPTİK ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, kara yollarında sinyalizasyon, olay algılama, elektronik ücret toplama, tünel kontrol, görüntü ve izleme sistemleri, meteorolojik bilgi istasyonları, araç algılayıcılar, değişken mesaj ve trafik işaretlerinin yaygın şekilde kullanıldığını belirtti.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 5

Akıllı ulaşım sistemleri altyapısının, ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Uraloğlu, "Toplam 20 bin 141 kilometrelik fiber optik ağı, karayollarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 7 bin 931 kilometrelik kesimi tamamladık. Yaklaşık 12 bin 210 kilometrelik kesimde ise hem yapım, hem de proje çalışmalarımız sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 6

Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma altyapısını dijitalleşme ve akıllı ulaşım teknolojileriyle güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ankara için yeni proje duyuruldu! 5G destekli akıllı yol geliyor 7

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördüTicaret borsalarında 10 ayda 345 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
İlk yarıya damga vurdular: Fiyatlarda savaş ve El Nino etkisi: İlk yarıya damga vurdular: Fiyatlarda savaş ve El Nino etkisi:

Anahtar Kelimeler:
Ankara 5G ulaştırma ve altyapı bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Özgür Özel, Deniz Göktaş'la ne konuştuğunu anlattı

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Norveç Brezilya'yı Haaland ile yıktı! Sambacılar turnuvadan elendi

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

Sahneden iner inmez saçlarını kısacık kestirdi! Olay oldu

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İşletme tuvaletinin kapısındaki yazı gündem oldu: 'Ücret 500 TL'

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

İstanbul’un ünlü dev oteli satışa çıkarıldı: Değeri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.