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Ankara-İzmir 3,5 saat olacak: Projenin yüzde 62'si tamamlandı, Bakan Uraloğlu tarih verdi

05.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek hızlı tren hattı projesinin yüzde 62'sinin tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, hızlı tren hattının 2026 yılında hizmete açılacağını duyurdu.

Ankara-İzmir 3,5 saat olacak: Projenin yüzde 62'si tamamlandı, Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde yüzde 62,9 ilerleme sağladık” dedi. Uraloğlu projenin 2026 yılında hizmete açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa’nın Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında yapımı devam eden karayolunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı incelemenin ardından karayolu şantiyesinde düzenlediği basın açıklamasında, “Geçmiş görevlerimiz hasebiyle Manisa’yı yakinen biliyorum. Yeni yılın ilk il ziyaretini de bu güzel şehre gerçekleştirdik. Şu anda da sizlerle birlikte Manisa’da yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan Akhisar - Gördes Yolu projemizin şantiyesindeyiz. Çalışma arkadaşlarımızdan projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldık ve çalışmaları yerinde inceledik. Proje bedeli 815 milyon lira olan toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolumuzu inşa ediyoruz. Önceki yıllarda başladığımız projemizde maalesef yaşanan hukuki süreçlerden dolayı istenen seviyeye gelemedik. 2022 yılı ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri işyerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah. Projenin tamamlanmasıyla; Manisa’nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağlayacağız.” dedi.

“PROJELERİ HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Yolun tamamlanmasıyla hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacağını aktaran Bakan Uraloğlu, “Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece; zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3.912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Akhisar-Gördes Yolumuzun açılışını gerçekleştirdiğimizde, Manisa adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Manisa’yı modern bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık." diye konuştu.

"SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI SABUNCUBELİ’Nİ DELDİK GEÇTİK"

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"Manisalıların yaşam kalitesini yükselttik ve Manisa’yı bölgesinin lider şehirlerinden birine dönüştürdük. 2002 yılından bu yana Manisa’nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık. Manisa’yı; İzmir’e, Uşak’a, Balıkesir’e ve Denizli’ye bölünmüş yollar ile bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında Manisa’ya 125 kilometre otoyol kazandırdık. Evliya Çelebi’nin bile Seyahatnamesine ‘Buraya gelirken korkunç Sabuncubeli solumuzda kaldı’ diye not düştüğü sürücülerin korkulu rüyası Sabuncubeli’ni deldik geçtik.

İzmir - Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdük. İzmir-Manisa Yolu’nu, Manisa Çevre Yolu’nu, Manisa-Menemen Yolu’nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu’nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Buradaki çalışmalarımızla birlikte Gördes-Köprübaşı Yolu, Akhisar-Sındırgı Yolu, Manisa-Turgutlu Yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Yine, 27.8 kilometrelik Gördes yolunda da 1,3 kilometrelik kesimi tek yol-Sathi Kaplama seviyesinde tamamladık ve hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere 26,3 kilometre uzunluğundaki Selendi- Demirci yolumuzun da bölünmüş yol kısmı olan 1 kilometresini trafiğe açtık ve kalan kısım çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra inşasına başlamayı planladığımız Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağımızın kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımızın yapılacağı alanda da incelemelerde bulunacağız. Söz konusu kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile, bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız.

"ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI 2026 YILINDA TAMAMLANACAK"

Manisa’nın çok köklü bir demiryolu kültürü olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

“Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa’yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa arası seyahat süresi de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek. 21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak, ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Manisa’mızda AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile hizmetlerimize yenilerini katacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Manisa’ya hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Manisa’yı geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bakanlık olarak planladığımız her bir projemizin Manisa’nın ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Başta Akhisar-Gördes Yolu olmak üzere ulaştırma yatırımlarını yakinen takip edeceğiz. Kazasız belasız çalışmalar diliyorum.”

(DHA)

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