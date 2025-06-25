'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam veya refah payı var mı? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gözler Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Son olarak mayıs ayı rakamıyla 5 aylık enflasyon verisi kesinleşmiş, geriye yalnızca bir aylık veri kalmıştı. 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber temmuz zammı kesinleşmiş olacak.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında mevcut verilere göre emekli için zam hesabı yapan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Ocak+Şubat+Mart+Nisan ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayı enflasyonunu da ilave ettiğimiz zaman 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece haziran ayına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır. Bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 15,09 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı ile ilgili ise Karakaş "Hâlen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 16.652 TL olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karakaş devamında "Halen maaşı 16.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi nisan ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 18 bin 760 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 24 bin 54 TL maaşa hak kazanmaktadır" dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENTİSİ

"Önceki yıl olduğu gibi TÜİK’in haziran ayında yine enflasyonu beklentilerin çok altında açıklayacağını tahmin etmekteyim" diyen Karakaş "Mayıs ayı enflasyon rakamının beklentilerin çok altında açıklanmasıyla birlikte zam hesabı tamamen değişmiştir. Mayıs öncesinde yüzde 18’ler konusunda iyimserlik hâkimken… Şimdi bu beklentiler azaldı. Buna göre refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin temmuzda en az yüzde 16 en fazla yüzde 17 civarında bir güncelleme alacakları kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"ANKARA KULİSLERİNDE OLUMLU YÖNDE HİÇBİR EMARE OLMADIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİM"

Seyyanen zam ve refah payı konusu ile ilgili değerlendirmelerini de aktaran Karakaş "Seyyanen zam ve refah payı verilip verilmeyeceği hususunda ise Ankara kulislerinde maalesef olumlu yönde hiçbir emare olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"APAÇIK ORTAYA ÇIKARDI! ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULUYOR"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de vurgu yapan Karakaş "Özellikle kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme çerçeve protokolünde hükûmetin milimetrelik güncelleme teklifiyle birlikte emeklilere yasal zorunluluk nedeniyle yapılacak güncelleme dışında ilave bir iyileştirme yapılmayacağını da apaçık ortaya çıkarmıştır. Keza hükûmetin, enflasyonu dizginlemede özellikle personel ve emekli maaşları konusunda ilave artış yapılmaması konusunda bu sene de son derece hassas hareket edeceği Ankara kulislerinde konuşulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ANKARA’DA ŞİMDİLİK BU YÖNDE DÜZENLEME YAPILACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR EMARE GÖRÜNMÜYOR"

Karakaş son olarak yazısında "Netice itibarıyla her zaman söylediğim üzere emekli maaş güncellemesinde oran yüzde kaç olursa olsun yalnızca enflasyona endeksli zamlar emeklilerin zorlu hayat şartlarına çare olmayacağı aşikâr. Kalıcı bir iyileştirme için son bir kez seyyanen zam yapılması ardından millî gelir artışından belirli bir oranın daimî bir şekilde verilmesine yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir. Maalesef Ankara’da şimdilik bu yönde düzenleme yapılacağına dair herhangi bir emare görünmüyor" dedi.