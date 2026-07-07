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Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği!

Türkiye'de bugün başlayan NATO Zirvesi için dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Ülke liderlerini taşıyan uçaklar Ankara Havalimanı'na (eski adıyla Etimesgut Havalimanı) iniş yapmaya başlarken, milyonlarca dolarlık uçaklar da dikkat çekti.

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği!
Devrim Karadağ

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları Ankara'ya gelmeye başladı. Liderleri taşıyan özel uçaklar Ankara Havalimanı'na (eski adıyla Etimesgut Havalimanı) iniş yaparken, başkent semalarında adeta milyarlarca dolarlık hava trafiği oluştu.

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 1

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞLERİ ANKARA'DA

Zirve nedeniyle dünyanın en gelişmiş devlet uçakları ve askeri hava platformları Ankara'da bir araya geldi. Diplomatik temasların yanı sıra güvenlik önlemleri kapsamında NATO'ya ait erken ihbar ve kontrol uçakları da Türk hava sahasına giriş yaptı.

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 2

DEVLET BAŞKANLARINI TAŞIYAN UÇAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ankara'ya iniş yapan ve yapacak olan uçaklar arasında dünyanın en dikkat çeken devlet hava araçları yer aldı.

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 3
ABD Başkanı'nın kullandığı Air Force One (Boeing VC-25)

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 4

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın Airbus tipi resmi uçağı

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 5

İngiliz kraliyet ailesi ve hükümetinin kullandığı RAF Voyager

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 6

Almanya'nın resmi devlet uçağı Konrad Adenauer (Airbus A350)

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 7

İtalya'nın Cumhurbaşkanlığı ve hükümet protokolünde kullandığı Airbus tipi devlet uçağı

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 8

NATO'nun hava sahasını gözetleyen E-3A AWACS erken ihbar ve kontrol uçakları

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 9

Zirve için Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşini taşıyan uçak

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 10

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ankara Havalimanı'na iniş yaptığı uçak

TOPLAM DEĞERİ MİLYARLARCA DOLARI BULDU

Bu uçakların toplam değerinin milyarlarca doları bulduğu değerlendirilirken, zirve kapsamında Ankara Havalimanı'nda olağanüstü bir hava trafiği yaşanıyor.

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GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye yükseltildi. Liderlerin konvoy güzergâhlarında geniş güvenlik tedbirleri alınırken, hava sahası da askeri ve sivil unsurlar tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Ankara semalarında milyonlarca dolarlık uçak trafiği! 11

Özellikle NATO'nun AWACS uçakları, zirve süresince hava sahasının gözetlenmesi ve olası risklerin önceden tespit edilmesi amacıyla görev yapıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirve kapsamında çok sayıda ülkenin resmi heyetleri de Ankara'ya ulaşmaya devam ederken, başkentte diplomasi trafiğinin giderek artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara Türkiye uçak
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