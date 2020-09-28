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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor. Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.

KAYNAK:İHA


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
üzerine kaç otoyol kaç köprü yapıldı Sivas'ta bir hızlı treni faliyete geciremediler.yillardir hep aynı sona gelindik deniyor ortada hicbirsey yok.
bundada musteri garantisi var mi? sonra binmedigimiz trenin parasini odemeyelim!
Yıllardır bitiremediler. kas kooru kaç oto yol yapıldı ama Sivas'ta bir hızlı treni bitiremediler.
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