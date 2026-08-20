Ankara siyasetinin ölçüsü orada… Üç kuşaktır devletin zirvesine gömlek dikiyorlar

Ankara'da siyaset denildiğinde akla ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar ve genel merkezler geliyor. Ancak başkentte yıllardır siyasetin içinde sessiz sedasız devam eden başka bir gelenek daha var.

Mezurasını boynuna takıyor, kumaşlarını hazırlıyor ve müşterisinin karşısına geçiyor...

Mustafa Özen'in yaptığı iş klasik anlamda yalnızca gömlek satmak değil. Ölçü alındığı anda başlayan süreç; kumaşından yakasına, manşetinden düğmesine kadar kişinin tercihleri doğrultusunda şekilleniyor.

Üstelik o mezuranın karşısına yıllar içerisinde Türkiye'nin yakından tanıdığı çok sayıda isim geçti.

40 YILI AŞAN HİKÂYE ANKARA'NIN PASAJLARINDA BAŞLADI

Özen Gömlek'in hikâyesi Ankara Ulus'un tarihi pasajlarındaki mütevazı bir dükkâna kadar uzanıyor.

Emek, ustalık ve terzilik mesleğine duyulan tutkuyla başlayan yolculuk zaman içerisinde bir aile geleneğine dönüştü.

Bugün üçüncü kuşağa ulaşan işletmede geçmişten gelen klasik terzilik anlayışı korunurken, modeller ve kalıplar günümüz erkek giyim anlayışına göre yeniden yorumlanıyor.

Ailenin 40 yılı aşkın süredir değiştirmediği temel yaklaşım ise oldukça basit: İyi kumaş, doğru kalıp ve iyi işçilik.

SİYASETİN ÖNEMLİ İSİMLERİ DE KAPISINI ÇALDI

Ankara'nın merkezinde geçen onlarca yıl doğal olarak Özen Gömlek'in müşteri profilini de şekillendirdi.

Siyasi parti liderlerinden milletvekillerinden bürokratlara ve iş dünyasının temsilcilerine kadar farklı çevrelerden çok sayıda isim için kişiye özel dikim yapıldı.

Mustafa Özen'in takım diktiği isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi isimlerin bulunduğu da daha önce basına yansıdı.

Ailenin siyaset dünyasıyla yolu ise çok daha eski tarihlerde kesişti. Mustafa Özen'in babasının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a gömlek dikti.

Ancak dükkânın müşteri kitlesi yalnızca siyasetin zirvesindeki isimlerden oluşmuyor. Başkentin memurundan esnafına kadar kapıdan giren herkes için aynı kişiye özel dikim anlayışının sürdürüldüğü belirtiliyor.

ÖNCE KUMAŞI DEĞİL, MÜŞTERİYİ TANIYOR

Kişiye özel dikimde işin belki de en dikkat çeken kısmı ölçüden önce başlıyor.

Mustafa Özen ve ekibi müşterinin nasıl giyindiğini, gömleği veya ceketi nerede kullanacağını ve nasıl bir tarz istediğini öğreniyor.

Klasik mi, modern mi, spor mu yoksa zamansız bir görünüm mü?

Bu sorunun cevabından sonra vücut yapısı ve kullanım alanı dikkate alınarak kumaş ve kalıp belirleniyor.

4 BİNDEN FAZLA KUMAŞ ARASINDAN SEÇİM

Özen Gömlek'in bugün müşterilerine sunduğu kumaş seçeneklerinin sayısı 4 bini aşmış durumda.

Renk, desen, doku ve kullanım amacına göre yapılan seçimin ardından işin terzilik kısmı başlıyor.

Yaka modelinden manşete, düğmeden kalıba ve dikiş detaylarına kadar pek çok unsur müşterinin tercihine göre şekilleniyor.

Amaç yalnızca bedene oturan bir gömlek ortaya çıkarmak değil; gömleğin onu giyen kişinin tarzının bir parçası haline gelmesi.

SİYASETÇİLER GÖMLEKTE NELERİ TERCİH EDİYOR?

Mustafa Özen daha önce verdiği röportajlarda siyaset dünyasının giyim tercihlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar da paylaşmıştı.

Siyasetçilerin kişiye özel dikimi tercih ettiğini belirten Özen, bazı müşterilerin isim, soyisim veya baş harflerini gömleklerinin yaka ya da kol bölümlerine işletmeyi tercih ettiğini anlatmıştı.

Renk ve yaka tercihlerinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Özen'in aktardığına göre siyaset dünyasında beyaz gömlek ise hâlâ güçlü tercihlerden biri.

ARTIK SADECE GÖMLEK DİKMİYORLAR

Aradan geçen 40 yılı aşkın sürede Özen Gömlek'in işi de değişti.

Kişiye özel gömlekle özdeşleşen işletme bugün takım elbise, tek ceket ve pantolon seçenekleriyle erkek giyimini bir bütün

olarak ele alıyor.

İş toplantısından özel davete, günlük kullanımdan önemli organizasyonlara kadar farklı ihtiyaçlar için kumaş ve modeller belirleniyor.

Süreç kumaş seçimi ve ölçü alınmasıyla başlıyor, modelin belirlenmesi ve provalarla devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ KUŞAK MEZURAYI DEVRALDI

Belki de hikâyenin en dikkat çekici tarafı burada ortaya çıkıyor.

Ankara'daki küçük bir dükkânda başlayan meslek bugün üçüncü kuşak tarafından sürdürülüyor.

Aradan geçen yıllarda Ankara değişti, siyaset değişti, moda değişti. Kumaşlar, modeller ve insanların giyim alışkanlıkları da değişti.

Değişmeyen ise mezuranın başındaki anlayış oldu.