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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacak!

25.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi'ne 74 öğretim üyesi kadrosu açılmasına ilişkin ilan 25 Mayıs 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları neler? İşte Ankara Üniversitesi'nde açılacak olan akademisyen kadrolarının anabilim dallarına göre dağılımı...

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlandı! Ankara Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacak!

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Ankara Üniversitesi'nde açılacak olan akademisyen kadrolarının anabilim dallarına göre dağılımı ve ayrıntılar...

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPACAK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilanına göre çeşitli anabilim dallarına 15 profesör, 21 doçent ve 38 doktora öğretim üyesi olmak üzere toplamda 74 öğretim üyesi alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açılacak olan akademisyen kadrolarının anabilim dalları dağılımı şu şekilde:

Diş Hekimliği Fakültesi’ne 4, Eczacılık Fakültesi’ne 3, Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne 2, Fen Fakültesi’ne 2, Hukuk Fakültesi’ne 2, İlahiyat Fakültesi’ne 6, Mühendislik Fakültesi’ne 5, Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 6, Spor Bilimleri Fakültesi’ne 2, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 3, Tıp Fakültesi’ne 28, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne 1, Veteriner Fakültesi’ne 4, Ziraat Fakültesi’ne 5 ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne 1.

İlana göre başvuracak adayların ‘Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları’nda belirtilen niteliklere sahip olması gerekiyor. Başvurular ise ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

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