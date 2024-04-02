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Ahmet Hakan da şaşırdı! Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin 2 numarası Efkan Ala ile yaşadığı diyaloğu ilk kez açıkladı!

02.04.2024 10:36
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Yerel seçim maratonu sona erdi! SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İmamoğlu'nun yüzde 11,55 farkla kazandığı seçimde son 10 günde dramatik değişimlerin yaşandığını söyledi. Emeklilerin oyuna dikkat çekti. Hakan Bayrakçı ayrıca AK Parti'nin 2 numarası Efkan Ala ile konuşmasını ilk kez açıkladı.

Ahmet Hakan da şaşırdı! Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin 2 numarası Efkan Ala ile yaşadığı diyaloğu ilk kez açıkladı!

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları tartışılmaya devam ediyor. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı seçime bir ay kalaya kadar İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranlarının birbirine yakın olduğunu tablonun son 10 günde değiştiğini savundu. Emeklilerin son 10 güne kadar seyyanen zam müjdesi beklediğini hatırlatan Bayrakçı, "Seçmen, beklediğini bulamadı" dedi, seçim sonuçlarının da bunun da kanıtı olduğunu söyledi.

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"SON 10 GÜNDE ANKETLER GELİYOR, İNANAMIYORUM"

CNN Türk yayınında seçim sonuçlarına dair Bayrakçı, "Bu seçimde de ayrı girdikleri halde, seçmen yine oylarını verdi. İYİ Parti CHP’den ayrı girdi ama İYİ Parti seçmeni gitti yine oyunu CHP’ye verdi. İttifakı seçmen sandıkta yaptı. Genelde 2009 ve 2019 hariç, bu uyarıyı iki kez yaptı seçmen AK Parti için. Ama 2004’te olsun, 2014’te olsun fazla kullanmamıştı seçmen bu özelliğini. Bu sefer niye oldu, nasıl oldu? Bir aya kala İstanbul anketlerinde birbirine çok yakın çıkan iki aday son 10 günde birdenbire önüme anketler geliyor, yanlışlık var diyorum, inanamıyorum." ifadesini kullandı.

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Bayrakçı şunları kaydetti:

"DRAMATİK DEĞİŞİM OLDU"

10 günde dramatik değişim oldu. Birçok yerde oldu, başka illerde de ilçelerde de. Mesela önemsiz sebeplerin bir tanesi seçmen son günlere kadar seçime çok odaklanmamıştı. Son on gün düşünmeye başladı.

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"SON 10 GÜNE KADAR EMEKLİ KESİM SEYYANEN ZAM BEKLEDİ"

Son 10 güne kadar emekli kesim bir müjde bekledi, seyyanen zam bekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşması ile ilgili çok isabetli ve doğru bir yaklaşımdı. Ama herhalde ekonomistler onu ikna etmiş olacak ki bankaların vereceği bir promosyon havadisi verildi. Yetmedi, olmazdı kifayetsizdi… Dolayısıyla seçmen, beklediğini bulamadı. Bunun da kanıtı.

Anketleriyle olay yaratan Hakan Bayrakçı, dün akşamki CNN Türk yayınında çok dikkat çeken bir detayı paylaştı.

'Ben seçimden 2-3 ay önce bambaşka bir konu için anket konusu değil, iş konusu değil. Belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı Efkan Ala Bey’i aradım, görüşebilir miyiz diye. ‘Çok yoğunum 3-4 ay sonra görüşelim’ dedi. Bu diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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"İSTANBUL'DAKİ MİTİNGE GİDERKEN BİLE MÜJDE SORUYORLARMIŞ"

İstanbul’daki büyük bir mitingde bile giderken soruyorlarmış, ‘Önemli bir müjdesi var mı Cumhurbaşkanımızın?’ Tabii ki bu kadar basit değil ama bazen fiziğin babası Newton’un dediği gibi ‘Gerçek basitlikte saklıdır, kolay bir olaydan gerçek çıkar,” Oy kullanma olayına bakıyoruz yüzde 78,1. Son 20 yılı inceleyen en düşük oranlardan biri. AK Parti-MHP seçmeni sandığa gitmedi. MHP seçmeni partisine destek verdi ama AK Parti’li yerlerde gitmedi. MHP seçmeninin partisinden şikâyeti olmayabilir, ama AK Parti için gitmedi. Ve emeklilerin tamamı seçmen, 18 yaşının altında emekli yok ki. Mesele şu, niye gitmiyor bu seçmen? Protesto bu. Anketini yapsam çıkar, o eksik 7-8 puan AK Parti ve MHP seçmenidir"

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"EMEKLİLER SANDIKTA MESAJ VERDİ"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin seçimde hükümete 'mesaj' verdiğini belirtti, temmuz ayındaki artışlara dikkat çekti. Erdursun, temmuz ayında ücretli ve emeklilerin beklentilerin karşılanmaması durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.


Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
seçim Hakan Bayrakçı
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