'Anlamak uzmanlık gerektirir' Girmediği ev yok! Uzmanından '5 gün' uyarısı

Uzmanlar, ekmekteki hilelere dikkat çekti. Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, ekmekte belirlenen sınırların çok üzerinde katkı maddesi kullanıldığına vurgu yapıp "Beyaz ekmeklerde katkı maddesi, tam buğdayda renklendirici kullanılıyor. Esmer ekmekmiş gibi göstermek için renklendirici ve aroma vericilerle hile yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Her sofranın vazgeçilmez ürünü olan ekmek ile ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Katkı maddesi, beyazlatıcı ve renklendirici kullanımı ile ekmekte yapılan hilelerin vatandaşın sağlığını tehdit ettiğine vurgu yapıldı. Uzman isimlerden, tüm vatandaşları ilgilendiren çarpıcı uyarılar geldi.

"ÇOK KATKI MADDESİ KULLANILIYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gıda Mühendisleri Birliği Başkanı Fatih Efe, Türkiye’nin en çok tükettiği gıdaların başında gelen ekmek üretimine dair uyarıda bulundu, katkı maddeleri kullanımında belirlenen sınırların üzerine çıkıldığını ve küflenmeyi geciktiren maddelerin kullanıldığını öne sürdü. Efe "Ekmek sektöründe çok katkı maddesi kullanılıyor. Belki de katkı maddesinin en fazla olduğu alan ekmek sektörüdür" ifadelerini kullandı.

"BUNU ANLAMAK UZMANLIK GEREKTİRİR"

Efe "Beyaz ekmeklerde daha fazla katkı maddesi kullanılıyor. Tam buğday ekmeklerinde ise renklendirici katılıyor. Esmer ekmekmiş gibi göstermek için renklendirici ve aroma vericilerle hile yapılıyor. Tam buğday ekmeği diye satıyorlar ama aslında öyle değil. Ekmekte yapılan en büyük hile, bu katkı maddelerinin yasaklanan veya limitlerin üzerindeki miktarlarda kullanılmasıdır. Bu da insan sağlığını olumsuz etkiler. Bunlar başlıca söyleyebileceğimiz en önemli hileler. Bunu anlamak uzmanlık gerektirir; tekstüründen fark edilebilir ama tüketicilerin bunu ayırt etmesi zor. Laboratuvar ortamında test edildiğinde katkılar net olarak ortaya çıkar" dedi.

"GÜVENİLİR, TANIDIK YERLERDEN ÜRÜN ALMAKTA FAYDA VAR"

Efe, vatandaşlara ekmekteki hileler ile ilgili tavsiyelerde de bulundu. Efe "Bir buğday un hâline dönüştürüldüğünde aslında iki hafta içerisinde un kendi doğal beyaz rengine ulaşır. Ancak bu katkı maddesini kullandığınız zaman bu süre kısalıyor. Potasyum bromat ise unlu mamullerde çok geniş yelpazede kullanılan bir ürün. Özellikle mayalı, fermente olan ürünlerin fermantasyon kabiliyetini artırıcı, ürünün hacminin verimli bir şekilde artmasını sağlayıcı bir katkı maddesi. Dolayısıyla güvenilir, tanıdık yerlerden ürün almakta fayda var" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR ŞÜPHELİ DURUMLARDA MUTLAKA ALO 174 HATTINI ARAMALI"

Devamında Efe "Tüketici basit bir yöntemle test yapabilir. Ekmeği alır, ikiye böler ve bir kısmını bekletir. Eğer 5 gün içinde küfleniyorsa bu sağlıklı sayılabilir. Küflenmezse, fazla katkı maddesi kullanılmış demektir. Böyle bir durumda o ekmekten uzak dursunlar. Eskiden fırınlar gıda mühendisi tarafından denetlenirdi. Her gün başka bir firma denetlenirdi. Bizim önerimiz, bu denetimlerin gıda mühendisleri tarafından bağımsız yapılması yönünde. Ayrıca vatandaşlar şüpheli durumlarda mutlaka Alo 174 hattını aramalı" dedi.

BALCI: DENETİMLER SIKI, CEZALAR AĞIR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise "Devletin müsaade etmediği hiçbir katkı maddesi ne değirmenlerde ne de fırınlarda kullanılabilir. Denetimler sıkı, cezalar ağır. Katkı maddesi hem maliyetli hem de ekmeğin lezzetini bozar" ifadelerini kullandı.

