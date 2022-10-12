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Anlaşma sağladılar! O belediyede işçi maaşlarına yüzde 30 zam!

12.10.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı yapıldı. Alınan zam kararını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş duyurdu. Demirtaş, 'Aldıkları zam analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar.' dedi.

Anlaşma sağladılar! O belediyede işçi maaşlarına yüzde 30 zam!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 30 enflasyon farkı zammı yapıldı. Alınan zam kararını AGülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş duyurdu. Demirtaş, 'Aldıkları zam analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar.' dedi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeGülüç Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı. Gülüç Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında daimi işçilerin ilave zam anlaşması bu gün imzalandı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş işçilerin maaşlarına ilave yüzde 30 zam yaptıklarını belirterek güle güle harcamalarını diledi.

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'ALDIKLARI ZAM ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN'

Demirtaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Biz büyük bir aileyiz. Ücret artışları bir yana, çalışanların huzur ve mutluluğunu, çalışma barışı ve istikrarını önemsiyorum. 8,5 yıl oldu göreve başlayalı. Birlikte bu belde için güzel şeyler ürettik ve her defasında şunu söyledim “Bizler emanetçiyiz Belediyenin gerçek sahipleri sizlersiniz” yani çalışanları emekçileri. Doğumdan ölüme her noktada biz varız. Yurttaşın en kolay ulaştığı yurttaşın en kolay eleştirdiği yurttaşın en çok hizmet beklediği ve yurttaşın en çok umut bağladığı kurum biziz. İnanın sokakta yurttaşın her çözüm beklediği ne sorun varsa muhatabı mutlak surette Belediye. 8,5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bizim yüzümüzün gülmesinin bir tek nedeni var ise bizi Gülüç halkının 2. kez teveccühü ile bu göreve layık görmesidir. Bizler fikir üretiriz proje üretiriz koşarız koştururuz ama bizim yüzümüzü güldüren sizlersiniz. Aldıkları zam analarının ak sütü gibi helal olsun. İşçilerimiz aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar.” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak belediye çalışan
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