ANLIK DOLAR ve EURO FİYATLARI: 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte alış satış fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler anlık dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7348 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7280 TL alış, 18,7417 TL satış fiyatından işlem gördü.

4 Ocak 2023 Çarşamba günü Dolar ve EUroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,8177 TL'den yapan Euro 19,8010 TL alış, 19,8345 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



