FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ANLIK DOLAR ve EURO FİYATLARI: 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte alış satış fiyatları...

ANLIK DOLAR ve EURO FİYATLARI: 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte alış satış fiyatları...

04.01.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ile Euro / TL fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını yüzde 0,11 ile 18,7348 TL'den yapan USD, dün 18,7280 TL alış, 18,7417 TL satış fiyatından işlem görmüştü. Peki, 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba günü euro ve dolar alış satış fiyatları...

ANLIK DOLAR ve EURO FİYATLARI: 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte alış satış fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler anlık dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 4 Ocak 2023 Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7348 TL'den yaptı.

Dolar, geçtiğimiz gün 18,7280 TL alış, 18,7417 TL satış fiyatından işlem gördü.

4 Ocak 2023 Çarşamba günü Dolar ve EUroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

euro

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 19,8177 TL'den yapan Euro 19,8010 TL alış, 19,8345 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.170 TL...Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.170 TL...
Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama! Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!
Bedelli askerlik ücreti 2023 için belli olduBedelli askerlik ücreti 2023 için belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar euro ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Yüzde 25 geçmiş içlerinden...

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

"Siyasete girecek misiniz?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Sonuna kadar..."

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı sonrası 4A, 4B, 4C, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu

Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.170 TL...

Memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri de arttı! Ek zamla tam 4.170 TL...

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Tek tek hesaplandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.