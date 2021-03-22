Anlık gram altın fiyatları | 22 Mart gram altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında yaşanan hareketlilik, gram altın fiyatlarını da etkiledi. Anlık gram altın fiyatları sürekli bir değişkenlik gösterse de şu an için gram altın fiyatı alışta 470,40 TL’den işlem görürken, satışta gram altın 470,49 TL bandında seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi. Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı. 22 MART ALTIN FİYATLARI

Sabah itibarıyla gram altın 447 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL, altının ons fiyatı bin 739 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 646 TL, cumhuriyet altını 2 bin 861 TL, yarım altın bin 430 TL, çeyrek altın 717 TL, reşat altını 2 bin 893 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 398 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 241 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...

TCMB'DE AĞBAL'IN YERİNE KAVCIOĞLU ATANDI! Cumartesi gününün ilk saatlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal görevden alınırken TCMB'de başkanlığa Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Yeni TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk açıklamasında enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefine vurgu yaptı. Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.