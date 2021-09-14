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Anne adaylarına güzel haber! Çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek

14.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların istihdamını artırmak amacıyla yasalarla belirlenen hakları bulunuyor. Bu haklardan biri anne adaylarının çalışma süresi. Buna göre anne olmaya aday kadınlar, 7,5 saatten fazla çalıştırılamıyor.

Anne adaylarına güzel haber! Çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek

Kadınlar iş alanlarında oldukça zorlu durumlarla karşı karşıya kalıyor. İşe alınırken, “Evli misiniz? Çocuk düşünüyor musunuz?” sorularına maruz kalarak iş sahalarından daha ilk başta eleniyor. Bu engellere takılmamak ve kadınların istihdamını artırmak amacıyla yasalar çerçevesinde hakları bulunuyor. Bunların başında anne adayların çalışma süreleri geliyor. İşte kadınların iş yaşamındaki bilmesi gereken diğer hakları…

ANNE ADAYLARI GECE ÇALIŞMAYA ZORLANAMAZ

Anne adayları nasıl ki 7,5 saatten fazla çalıştırılamayacağı gibi gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz. Çalışanın doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalışmaya zorlanamaz.

ANNELİK İZNİ KAÇ HAFTADIR

Anne adaylarının doğumdan sonraki haklarına bakıldığında, doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta izinli sayılır. Çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

EMZİRME ODASI ZORUNLU

Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir.

Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

6 AYA KADAR YARIM ÇALIŞMA HAKKI

Doğum yapan kadın işçi ve memurlar ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi/memurlara istekleri hâlinde birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkı tanınıyor. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması hâlinde ise bir yıl süreyle yarım gün çalışma hakkı tanınıyor.

İşveren, yarım gün ücretsiz çalışma hakkının kullanıldığı dönemde yarım ücret öder. İşsizlik Fonu’ndan da brüt asgari ücretin yarısı tutarında ödeme yapılır. 2021 yılı için İşsizlik Fonu’ndan ödenen tutar aylık 1.789 liradır. Yarı zamanlı çalışma döneminde yarım maaş hakkından yararlanabilmek için, işçi adına son 3 yılda en az 600 gün prim bildirilmesi gerekiyor. Bu haktan yararlanabilmek için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a yazılı başvuruda bulunmalı.

Kadın memurlar ise yarım gün çalıştıkları süre boyunca tam maaş almaya devam eder. Bu dönemde sadece, doğrudan çalışmaya bağlı olarak yapılan ödemelerden yararlanamazlar.

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