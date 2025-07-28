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Anne babalar bu haber sizi ilgilendiriyor! Çocuk giyim markası Tiffany ve Yataş oda kokusu piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı uzun süredir Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile vatandaşın bilincini yukarıya çekmek için uğraş veriyor. Hem giyim hem oyuncak türündeki ürünlerdeki sıkıntılar tek tek tespit edildi, bu ürünler hakkında toplama kararı verilmişti. 24 Temmuz’da paylaşılan veriler de çok konuşulacak cinsten…

Anne babalar bu haber sizi ilgilendiriyor! Çocuk giyim markası Tiffany ve Yataş oda kokusu piyasadan toplatılıyor

İnsan sağlığını tehlikeye atan, yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen ve kurallara
uymayan markalar Ticaret Bakanlığı tarafından tek tek ifşa ediliyor.

TİFFANY ÇOCUK EŞOFMANI

Tiffany markasına ait siyah çocuk eşofmanının piyasadan toplatılmasına karar verildi. Güvenlik testinden geçemeyen bu ürün toplatılacak.

Anne babalar bu haber sizi ilgilendiriyor! Çocuk giyim markası Tiffany ve Yataş oda kokusu piyasadan toplatılıyor 1

YATAŞ MARKA ODA KOKUSU TOPLATILIYOR

Yine aynı şekilde Yataş markasına ait çubuklu oda kokusu için de toplatılma kararı verildi. Bu kararın gerekçesinde ise şu not düşüldü: “Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir.”

Anne babalar bu haber sizi ilgilendiriyor! Çocuk giyim markası Tiffany ve Yataş oda kokusu piyasadan toplatılıyor 2

Pina Kids marka çocuk eşofman takımı, Royal marka oda kokusu, Doa marka lavabo açıcı da aynı şekilde piyasadan toplatılmıştı.

İstanbul Toys marka arabalar, Smarttoy markalı arabalar, Öz Bayraktar markalı arabalar, Baofeng markalı telsizler, Mercusys markalı 2.4 Wi-Fi cihazlar hakkında da daha önce toplatma kararı verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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