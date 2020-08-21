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Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım! Faydalanmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün dağıttığı doğum yardımı, halk arasında "çocuk parası" olarak biliniyor. "Şartlı Eğitim Yardımı" ve "Şartlı Sağlık Yardımı" gibi çocuklar için yapılan diğer yardımlarla karıştırılan çocuk parası ile ilgili detayları inceledik.

Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım! Faydalanmak için...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dağıttığı sosyal yardımların en az bilinenlerinden biri doğum yardımı gibi görünüyor. Halk arasında "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödeniyor. Bu tarihten sonra doğan her çocuk için bir defa alınabilen doğum yardımına hak kazanmak için çocuğun anne ve babasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Mavi Kart sahibi olması gerekiyor. Peki doğum yardımı miktarı ne kadar? Başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu, ebeveynler yaşıyorsa ve ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kartlıysa anne üzerinden yapılır. Anne sağ değilse ya da diğer şartı taşımıyorsa, işlemler baba üzerinden yapılmaya başlar.

  • Çocuğunuzun doğumu gerçekleştikten sonra ikametgahınızın bulunduğu İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydını yaptırın.

  • Nüfus kaydı işleminden sonra doğum yardımı talebinizi iletin ve "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesini" eksiksiz biçimde doldurarak imzalayın.

  • Form doldurulduktan sonra başvurular bizzat, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile yapılır. Başvurular; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine iletilir.

  • Memurlar -hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dahil- çalıştıkları kamu kurumuna başvuru yapar. Ebeveynlerden birinin memur olması yeterlidir, anne ya da babanın memur olması bir fark yaratmaz. Memur olan kişi çalıştığı kuruma başvuru yapabilir.

  • Yurt dışından başvuruyorsanız Büyükelçiliklere ve Konsolosluklara gitmelisiniz. İkametgahınız yurt dışındaysa ama başvuruyu Türkiye'de yapıyorsanız herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine talebinizi iletebilirsiniz.

  • Başvuru için herhangi bir süre kısıtı bulunmuyor.

    • DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

    Başvurunuz Doğum Yardım Sistemine (DYS) girildikten sonraki ay içinde doğum yardımı ödemenizi alabilirsiniz.

    DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

    Doğum yardımı ödemeleri hak sahiplerinin adına PTT şubelerine yatırılır.

    DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    • Birinci çocuk için 300 TL,

    • İkinci çocuk için 400 TL,

    • Sonrakiler için 600 TL olarak bir defaya mahsus ödeme yapılır.

    • Kamu işçileri çalıştıkları kurumdan aldıkları doğum yardımı ile bu tutarlar arasındaki farkı alır. Kurumlarından daha fazla ödeme alıyorlarsa doğum yardımı alamazlar.

    • 15 Mayıs 2015'ten önce doğan çocuklar için ödeme yapılmaz. Ancak başvuru yapılan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun tespiti için değerlendirmeye alınırlar.
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