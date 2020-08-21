Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım! Faydalanmak için...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dağıttığı sosyal yardımların en az bilinenlerinden biri doğum yardımı gibi görünüyor. Halk arasında "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için ödeniyor. Bu tarihten sonra doğan her çocuk için bir defa alınabilen doğum yardımına hak kazanmak için çocuğun anne ve babasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Mavi Kart sahibi olması gerekiyor. Peki doğum yardımı miktarı ne kadar? Başvuru şartları neler?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvurusu, ebeveynler yaşıyorsa ve ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kartlıysa anne üzerinden yapılır. Anne sağ değilse ya da diğer şartı taşımıyorsa, işlemler baba üzerinden yapılmaya başlar.