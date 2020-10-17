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Anne Kart başvuruları devam ediyor... Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de çocuklu annelerin ücretsiz seyahat hakkıydı. Anne kart başvuru ücreti ve anne kart başvuru linki bilgilerini sizler için araştırdık. Peki ücretsiz anne kart online nasıl alınır? Anne kart başvuru ücreti ne kadar? İşte ücretsiz kart başvuru sorgulama ve detayları...

Anne Kart başvuruları devam ediyor... Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!

Anne kart alarak ücretsiz olarak İstanbul'da seyahat etmek isteyen kadınlar başvuru kuyrukları oluşturmaya başladı. Artık İBB 4 yaşından küçük çocuğu olan annelere ücretsiz kart vermeye başladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanırken ücretsiz anne kartla seyahat etmek isteyen kadınlar başvuru kuyrukları oluşturmaya başladı. Peki ücretsiz anne kart online nasıl alınır? Anne kart başvuru ücreti ne kadar? İşte ücretsiz anne kart başvuru sorgulama ve detayları...

Anne kart başvurusunu online nasıl yapılacak?

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de çocuklu annelerin ücretsiz seyahat hakkıydı. İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.
4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, anne kart akbilini alabilecekler.

Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.

ANNE KART ONLİNE BAŞVURU

Anne kart başvuru ücreti kaç para?

Online yapılan başvurularda kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.

ÇOCUKLU ANNELERE BEDAVA ULAŞIM KARTI VERİLEN MERKEZLER LİSTESİ

İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, metro annelere ulaşım ücretsiz mi?

İBB Meclisi'nde konunun gündeme gelmesiyle birlikte ücretsiz seyahat hakkı olan anneler, annelere ücretsiz ulaşım ne zaman başlayacak, anneler İETT'de ne zaman bedava seyahat edecek, kaç yaşında çocuğu olanlar bedava seyahat edecek gibi sorularla neredeyse bir yıldır internet üzerinden araştırmalar yapıyordu.

4 yaş ve altında çocuğu olan annlerin bedava ulaşım hakkını belediye karşılayacak!

İBB yönetimi Sayıştay yazısının sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi. Artık anneler ücretsiz anne kartı alıp seyahat edebilecek.

Anne kart ücretsiz mi?

İBB Meclisi'nde görüşülen teklif, AK Parti-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ve Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.Bu gelişmeyle annelere bedava ulaşım hakkı için İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Ücretsiz ulaşım hakkı için 4 yaşında ve daha küçük çocuğu olan anneler Sayıştay'dan gelecek kararı bekliyordu. 4 Yaşından küçük çocuğu olan annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak sorularıyla merakla bekleyen anneler için Sayıştaydan cevap geldi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi. Peki İstanbul'da çocuklu annelere bedava ulaşım ne zaman başlayacak? Bebekli annlere ücretsiz seyahat kartı mı verilecek? Bebekli annelere toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 4 yaşından küçük bebeği olan annelere artık İBB ücretsiz kart vermeye başladı.

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