Anne Kart başvuruları devam ediyor... Anne Kart nerden alınır İBB Anne Kart kaç yıl geçerli? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!

Anne kart alarak ücretsiz olarak İstanbul'da seyahat etmek isteyen kadınlar başvuru kuyrukları oluşturmaya başladı. Artık İBB 4 yaşından küçük çocuğu olan annelere ücretsiz kart vermeye başladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanırken ücretsiz anne kartla seyahat etmek isteyen kadınlar başvuru kuyrukları oluşturmaya başladı. Peki ücretsiz anne kart online nasıl alınır? Anne kart başvuru ücreti ne kadar? İşte ücretsiz anne kart başvuru sorgulama ve detayları... Anne kart başvurusunu online nasıl yapılacak? İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de çocuklu annelerin ücretsiz seyahat hakkıydı. İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.

4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, anne kart akbilini alabilecekler.

Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır. ANNE KART ONLİNE BAŞVURU Anne kart başvuru ücreti kaç para? Online yapılan başvurularda kartınız o hafta içerisinde PTT kargo ile belirttiğiniz adrese gönderilecek, beyaz masa merkezlerinden yaptığınız kart ise 5 -10 dakika sonra size teslim edilecektir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için henüz işlemler tamamlanmadı. Bu noktada yukarıda paylaştığımız ücretsiz seyahat kartların çeşitlerini kontrol ederek, çocuklu anneler için bedava ulaşım hakkı kart başvurusu eklendiğinde başvuru yapabileceksiniz. Başvuru esnasında bir kereye mahsus 10 TL kart ücreti ödenir, sonraki seyahatlerin hepsinde ulaşım 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz olacaktır. Çocuklu anneler bedava ulaşım akbili kaybolduğunda İBB'nin belirlediği tutar karşılığında ödeme yaparak tekrar, bebekli anneler bedava toplu taşıma akbilini alabileceksiniz.