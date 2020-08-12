Anne kart online başvuru nasıl yapılır? Anne kart başvuru sonucu sorgulama ekranı ve fiyatı!

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi de çocuklu annelerin ücretsiz seyahat hakkıydı. Artık İBB 4 yaşından küçük çocuğu olan annelere ücretsiz kart vermeye başladı. İstanbul'da toplu taşıma kullanırken ücretsiz anne kartla seyahat etmek isteyen kadınlar başvuru kuyrukları oluşturmaya başladı. Peki ücretsiz anne kart online nasıl alınır? Anne kart başvuru ücreti ne kadar? İşte ücretsiz anne kart başvuru sorgulama ve detayları...

Anne kart başvurusunu online nasıl yapılacak?

İBB'nin aldığı kararla İstanbul'da bedava otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapura binerek, ücretsiz ulaşım sağlayacak anneler şimdi de çocuklu annelere toplu taşıma araçları ücretsiz seyahat kartı nasıl ve nereden alınır araştırmaları yapmaya başladı.

4 yaş ve altında çocuğu olan ve bebekli anneler bedava ulaşım hakkı için İETT merkezlerinden kimlikleriyle başvuru yaparak, anne kart akbilini alabilecekler.

Başvurular online İBB web sayfasından yapılacağı gibi aşağıdaki linkte bulunan beyaz masadan da gerçekleşebilir. Çocuklu annelere ücretsiz akbil başvurusu için gerekli evraklar arasında sadece bir adet son altı ayda çekilmiş fotoğraf ve üzerinde T.C.K.N olan kimlik bir de bebeğinizin kimliğinin olması yeterli olacaktır.