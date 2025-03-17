FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Anne ve babalar dikkat! Çocuk giyim ürünü yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Nedeni ise...

Anne ve babalar dikkat! Çocuk giyim ürünü yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Nedeni ise...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
17.03.2025 20:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ise Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler listesiyle vatandaşları riskli ya da yanıltıcı ürünler konusunda uyarmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın listesine bir yeni ürün daha eklendi. Bir çocuk giysi ürünü yasaklandı. Piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Anne ve babalar dikkat! Çocuk giyim ürünü yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Nedeni ise...

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Bir giyim markasının ürünü ifşa edildi.

Ekran-goruntusu-2025-02-24-13034

PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı bildirim ile bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Toplatma kararının yer aldığı bilgi notunda "Kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır." ifadesi yer aldı.

rtuhu-yazm

Canlı Borsa
CHP'den 'emekli maaşları' çıkışı: İnsani bir seviyeye getirilmeliCHP'den 'emekli maaşları' çıkışı: İnsani bir seviyeye getirilmeli
Dijital pazarın devleri gözlem altında! O ödemeler artık zorunluDijital pazarın devleri gözlem altında! O ödemeler artık zorunlu
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı giyim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Kuyumcuya gidip bozdurmaya başladılar! Gram, çeyrek...

Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...

Son Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Miras kalan mücevherlerin değeri...

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

Soğuk hava geri dönüyor! Sıcaklıklar o tarihten sonra 30 derece birden düşecek...

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

İşçileri bayram ettiren maaş artışı! "Adam fabrikayı söker götürür"

İşçileri bayram ettiren maaş artışı! "Adam fabrikayı söker götürür"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.