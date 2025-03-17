Anne ve babalar dikkat! Çocuk giyim ürünü yasaklandı, piyasadan toplatılıyor! Nedeni ise...

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Bir giyim markasının ürünü ifşa edildi.

PİYASADAN TOPLATILIYOR!

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde yaptığı bildirim ile bir adet çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti. Toplatma kararının yer aldığı bilgi notunda "Kullanılan kordon ve büzme ipleri standardının gereklerini karşılamamaktadır." ifadesi yer aldı.