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Anne ve babalara müjde! Çocuk başına 200 TL ek ödeme için şartlar açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 2015 yılından sonra doğum yapan tüm kadınların süt parası ödeneğinden yararlanma hakkı vardır. Peki, süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği nedir? Süt parasını kimler alabilir? Süt parası hangi şartlarda nasıl alınır? Süt parası başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? İşte emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen annelerin merak ettiği tüm detaylar…

Anne ve babalara müjde! Çocuk başına 200 TL ek ödeme için şartlar açıklandı...

Kadınların iş gücüne katılımını arttırmaya yönelik başta doğum izni olmak üzere pek çok yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemeler arasında yer alan süt parası ödemesi, İş Kanunu’nda emzirme ödeneği olarak adlandırılır. 2020 yılında doğum yapan kadınlara 202,00 TL olarak yapılacak süt parası ödemesi, sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlara otomatik olarak aktarılırken hesap bilgisi olmayan vatandaşlar PTT şubelerinden ödemelerini alabilirler.

SÜT PARASINI KİMLER ALABİLİR?

Halk arasında süt parası olarak adlandırılan emzirme ödeneği, sigortalı bir işte çalışan kadının doğum yapması durumunda verilen bir sosyal yardım ödemesidir. Aynı zamanda doğum yapan sigortasız kadınlar da eşi sigortalı olması halinde bu maddi destekten faydalanabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan memurların süt parası ödemeleri çalıştıkları kurum tarafından yapılır. Kamu görevlisi olarak çalışan sigortalılar tekrar emzirme ödeneğinden yararlanamaz. Emzirme ödeneği, tek defaya mahsus gerçekleştirilir.

SÜT PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kadın emzirme ödeneğinden faydalanabilir. Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için doğumların 2015 yılı ve sonrasında gerçekleşmiş olması şartı aranır. Süt parası ödemelerine hak kazanmak için, 4/A veya 4/B hizmet akdine tabi olan sigortalıların, doğumdan önceki yıl en az 120 günlük sigorta primlerinin yatmış olması ve sigorta primlerine dair tüm borçlarının ödenmiş olması gerekir.

Emekli Sandığı'na bağlı olan 4/C hizmet akdine bağlı sigortalı vatandaşlara emzirme ödeneği hakkı tanınmaz. Aynı zamanda ödemelerin alınabilmesi için doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması koşulu aranır. Hamile anneler süt parası ödemelerinden yararlanamazlar. Doğumun ardından bebeğin kimlik kartının çıkarılmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik

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