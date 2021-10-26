Annelere, İŞKUR’dan dev destek! Yarım gün çalışana tam 3 bin 550 TL

Devlet, çalışan anneleri pek çok alanda desteklemektedir. Özellikle hamile kaldıktan sonra işverenler tarafından işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalan kadınların, işlerinde kalabilmeleri için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de anne olan kadın, yarım gün çalıştığında işveren yarım maaş verirken, devletten 3 bin 550 TL destek gelmektedir. İşte desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi…

YARIM ÇALIŞAN ANNEYE TAM MAAŞ İMKANI

Devlet tarafından annelere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Bu destekler, çocuk sayısına bağlı olarak değişiyor. Örneğin ilk çocuğunu dünyaya getiren anneye devlet 3 bin 550 TL destek sağlıyor. Ayrıca SSK'lı olarak çalışan annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma ile birlikte tam maaş imkanı sunuluyor.

YARIM ÇALIŞMA SÜRESİ ÇOCUK SAYISINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Yukarıda da belirttiğimiz gibi annelere sağlanan haklar çocuk sayısına göre değişiyor. Annelik izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.

İŞKUR TARAFINDAN ANNELERE ÖDENEN MAAŞ DA ÇOCUK SAYISINA BAĞLI

Yarım gün çalışma hakkı nasıl ki annelerin çocuk sayısına bağlıysa, devletin ödeme günü de bu koşula bağlıdır. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 3 bin 550 lira alıyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirip 4 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un ödediği para 7 bin 100 lira olurken; bu tutar üçüncü doğumunu yapanlarda 10 bin 651 lirayı buluyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor. Tüm anneler süresine göre belirlenen tutarı alıyor. İşveren de annelere çalıştıkları sürenin ücretini ödüyor. Yani işyeri de yarım maaş veriyor.



