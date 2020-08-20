Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek! Faydalanmak için...

Uzun süredir devletin sosyal yardım programı kapsamında olan doğum parası ödemeleri çoğu vatandaş tarafından bilinse de devletin kadınlara destek olduğu diğer yardım programlarından pek çok vatandaşın haberi olmayabiliyor. Doğum yardımının yanı sıra kreş desteği, çoklu doğum yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli sosyal yardım ödemeleriyle kadınların ve çocukların mağdur olmasının önüne geçiyor. Devletin annelere yaptığı çocuk yardımlarının tamamını sizler için derledik.
DOĞUM YARDIMI
15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doğum yardımı ödemesi alıyor. İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki her çocuk için 600 TL tutarında doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Sosyal destek programına başvurular şahsen, posta ya da kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Başvurusu kabul edilen hak sahipleri ödemelerini herhangi bir PTT şubesinden T.C kimlik kartı ile alabiliyor.
ÇOKLU DOĞUM YARDIMI
Çoklu doğum yapan annelere, 0-2 yaş aralığındaki çocukları için iki ayda bir 150 TL tutarında ödeme yapılıyor. Vatandaşlar ikamet adreslerinin bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına müracaat ederek başvurularını gerçekleştirebiliyor. Çoklu doğum yardımı destek programından yararlanabilmek için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.
ÇALIŞAN ANNELERE KREŞ YARDIMI
Kadınların doğum yaptıktan sonra istihdamda kalmalarını sağlamak adına 4/A’lı çalışan her anneye 24 ay boyunca kreş desteği sağlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinde ikamet etmeleri şartı aranıyor. Başvuru yapacak annelerin çocuklarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreş, anaokulu ya da gündüz bakım evlerine düzenli olarak devam etmesi gerekiyor. Aynı zamanda çocuğun 60 aydan büyük olmaması şartı bulunuyor. 0-60 ay arasında olmayan çocuklar için ödeme yapılmıyor. Başvurular e-devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Başvurusu onaylanan annelerin hesaplarına ödeme yapılıyor.
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
Maddi güçlük yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen ailelere düzenli olarak eğitim desteği sağlanıyor. Başvurular vatandaşların ikamet adresinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen yapılıyor. Şartlı Eğitim Yardımı programından yararlanmaya hak kazananların ödemeleri direkt olarak PTT şubelerinden anneler adına açılan hesaba aylık olarak yatırılıyor. İlköğretime devam eden erkek çocuklar için 35 TL, kız çocuklar için 40 TL; ortaokula devam eden erkek çocuklar için 50 TL, kız çocuklar için ise 60 TL ödeme yapılıyor.
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