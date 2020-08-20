Annelere toplamda 1.000 TL'ye varan destek! Faydalanmak için...

Uzun süredir devletin sosyal yardım programı kapsamında olan doğum parası ödemeleri çoğu vatandaş tarafından bilinse de devletin kadınlara destek olduğu diğer yardım programlarından pek çok vatandaşın haberi olmayabiliyor. Doğum yardımının yanı sıra kreş desteği, çoklu doğum yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli sosyal yardım ödemeleriyle kadınların ve çocukların mağdur olmasının önüne geçiyor. Devletin annelere yaptığı çocuk yardımlarının tamamını sizler için derledik.

DOĞUM YARDIMI

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum yapan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doğum yardımı ödemesi alıyor. İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki her çocuk için 600 TL tutarında doğum yardımı ödemesi yapılıyor. Sosyal destek programına başvurular şahsen, posta ya da kargo yoluyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Başvurusu kabul edilen hak sahipleri ödemelerini herhangi bir PTT şubesinden T.C kimlik kartı ile alabiliyor.