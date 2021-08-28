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Anneye en az 6 bin 376 TL! Yarım mesai, tam maaş

28.08.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma hayatını sürdüren kadınlar, anne olduklarında işten atılma korkusu yaşayarak “Şimdi ne yapacağım?” diye endişeleniyorlar. Ancak anne olanlar, hem işveren tarafından hem de İŞKUR’dan maaş alabilir. İşte detaylar…

Anneye en az 6 bin 376 TL! Yarım mesai, tam maaş

İş yaşamında kadın olmak her zaman zor. İşe giriş anınızda “Evlenecek misin?” sorusundan “Evlisiniz, yakın zamanda çocuk düşünüyor musunuz?” soruları ile ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ancak devlet bu zorlukları giderebilmek adına hem işçiyi hem de işvereni rahatlatan bir karar aldı. Anne olanlar yarım gün çalışıp, tam maaş alabilecek. İşte detaylar…

ANNELERİN YARIM GÜN ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

Çalışma hayatını sürdürürken anne olan kadınların, çocuk sayısına bağlı olarak yarım gün çalışma süresi de değişmektedir. Şöyle ki ilk çocukta 60, ikincide 120, üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabilen anneler, bu sürelerde işverenden yarım maaş alırken; İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor.

ÇALIŞAN ANNELER DEVLETTEN NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Annelere yapılan ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne, devletten 3 bin 550 lira 34 kuruş alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de 2 ayda vereceği tutar 2 bin 825 lira 90 kuruş. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 6 bin 376 lira geçiyor.

ASGARİ ÜCRET DESĞİ OCAK AYI İTİBARIYLA UYGULANACAK

SGK, bu yıl sağlanacak asgari ücret desteğinin ayrıntılarını belirledi. Genelgeye göre; işçi başına aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği ocak ayından geçerli olarak uygulanacak.

Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işletmelere verilen destek durdurulacak, önceki aylara ait destek ödemeleri ise geri alınacak. Asgari ücret desteğinden gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da yararlanacak. Bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar böylece her ay 75 lira daha az prim ödeyecek. Bu yıl 9.3 milyon işçi için yaklaşık 6.3 milyar lira asgari ücret desteği verilmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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