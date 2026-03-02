FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Antakya'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza! Ehliyetine el konuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Antakya'da drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza! Ehliyetine el konuldu

Yapılan kamera incelemesi sonucunda Antakya Sanayi Sitesi içerisinde drift yaptığı tespit edilen sürücü hakkında işlem başlatıldı. Yapılan değerlendirme neticesinde sürücünün, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında, herhangi bir zorunluluk olmaksızın dönüş kuralları dışında aracı bilerek ve isteyerek el freni çekmek suretiyle ya da başka yöntemlerle ani şekilde yön değiştirdiği ve kendi etrafında döndürdüğü belirlendi.

60 GÜN EHLİYETE EL KONULDU!

Söz konusu ihlal nedeniyle sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafikte hem sürücünün hem de diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı taviz verilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ATO Başkanı 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi:ATO Başkanı 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi:
Togg'ların tamamına kredi! 1 lira ödemeden araç sahibi olunuyorTogg'ların tamamına kredi! 1 lira ödemeden araç sahibi olunuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.